NASA-astronauter øver sig for at affyre pad til Moon Mission

Fire astronauter, der forbereder sig til Artemis II-missionen, som er planlagt til at gå til månen næste år, tog for nylig en øvelse til affyringsrampen i nye besætningstransportkøretøjer ved Kennedy Space Center. Astronauterne, herunder NASA-astronauterne Reid Wiseman, Victor Glover og Christina Koch, samt den canadiske astronaut Jeremy Hansen, passede i orange rumdragter og kørte i besætningens transportkøretøjer fra Neil A. Armstrong Operations and Checkout Building til Launch Pad 39 -B.

Tørløbet blev udført for at demonstrere normale opsendelsesdagsprocedurer som forberedelse til missionen, som kunne opsendes allerede i november 2024. Artemis II-missionen vil være den første bemandede flyvning på NASAs kraftfulde Space Launch System-raket, med astronauter, der kører i Orion rumkapsel. Missionen er planlagt til at være en 10-dages rejse rundt om månen, men der er ingen planer om en månelanding.

Artemis III-missionen, som er planlagt til at tage mennesker tilbage til månens overflade for første gang siden 1972, vil stole på SpaceX's Starship-rumfartøj som det menneskelige landingssystem. Starship-rumfartøjet er dog stadig under udvikling og forventes at være klar i december 2025.

Artemis II-missionen vil følge Artemis I's vellykkede prøveflyvning uden bemanding, som rykkede grænserne for Orion-rumfartøjet for at sikre sikkerheden for menneskelige passagerer. Orion-kapslen og det europæiske servicemodul til Artemis II er allerede på Kennedy Space Center, men vil først være klar til april. Core stage boosteren afventer transport fra NASAs Michoud Assembly Facility, mens de to solide raketboostere bliver transporteret med tog fra Utah.

NASA-teknikere er begyndt at forbinde de fire RS-25-motorer, som blev konverteret fra Space Shuttle-programmet, til bunden af ​​kernestadiet. Kernefasen forventes at ankomme i november, og stablingen af ​​Space Launch System begynder i februar 2024 ved Kennedy Space Centers Vehicle Assembly Building.

