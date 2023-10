NASA's Psyche Mission: Udforskning af en metalrig asteroide

NASA har for nylig lanceret Psyche-missionen, et rumfartøj, der rejser til asteroidebæltet for at studere en asteroide kendt som Psyche. Denne særlige asteroide menes at være metalrig, hvilket gør den til et unikt studieobjekt for videnskabsmænd. Missionen har til formål at få indsigt i sammensætningen og kernen af ​​planeter, der ligner vores.

David Lawrence, en ledende professionel medarbejder ved Applied Physics Laboratory ved Johns Hopkins University, er den ledende efterforsker for et af instrumenterne ombord på rumfartøjet Psyche. Instrumentet, et gammastråle- og neutronspektrometer, vil hjælpe med at analysere asteroidens sammensætning.

Flodheste: Kraftige kæber, ineffektive tyggere

På trods af deres kraftige kæber og skræmmende tænder er flodheste overraskende ineffektive tyggere. En undersøgelse offentliggjort i PLOS One afslører, at flodheste kæmper med den slibende bevægelse, der er nødvendig for at tygge deres mad effektivt. Deres tyggeevne ser ud til at være blevet ofret til fordel for at bruge deres kæber til kamp.

Marcus Clauss, professor ved universitetet i Zürich, og hans kolleger udførte undersøgelsen. De opdagede, at flodheste har unikke egenskaber, der gør dem i stand til at udøve kraft med deres kæber, men ikke tygge i traditionel forstand.

Musikkens synkroniserende kraft

At lytte til musik bringer ikke kun glæde, men skaber også fælles oplevelser blandt lytterne. En undersøgelse udført af Wolfgang Tschacher, en psykolog ved universitetet i Bern, afslører, at folk, der deltager i klassisk musikkoncerter, synkroniserer deres bevægelser, puls og vejrtrækning. Denne synkronisering er dybt forankret i vores evolutionære fortid.

Tschacher brugte bærbare sensorer og motion capture-teknologi til at måle koncertpublikummets reaktioner. Hans forskning, offentliggjort i Scientific Reports, giver indsigt i musikkens dybe indvirkning på menneskets fysiologiske processer og kollektive oplevelser.

Cikader: En blomstrende økosystempåvirkning

Den periodiske fremkomst af cikader hvert 17. år har betydelige konsekvenser for skovenes økosystemer. Forskning udført af biolog Zoe Getman-Pickering ved George Washington University viser, at når cikader dukker op, giver de en rigelig fødekilde til forskellige dyr, herunder fugle. Dette fører til et fald i fuglepredation på larver, hvilket resulterer i flere bladskader på egetræer.

Undersøgelsen, offentliggjort i Science, fremhæver de komplekse kaskadeeffekter, som cikadernes cykliske befolkningsboom har på økosystemet.

Deep Sea Mining: Vejning af risici og belønninger

Der er en stigende kommerciel interesse for at udvinde værdifulde metaller fra den dybe havbund. Nylige ekspeditioner har dog også afsløret, at dybhavsøkosystemer er hjemsted for sjældne og delikate former for liv. Forskere, der udforskede mineralrige hydrotermiske åbninger i Stillehavet, opdagede underjordiske hulehabitater, der vrimler med liv. Disse habitater kan potentielt være forbundet, hvilket indikerer behovet for yderligere undersøgelser, før nogen minedrift finder sted.

I en anden type miljø, kaldet polymetalliske knuder, er værdifulde mineraler spredt ud over havbunden. Muriel Rabone, fra Natural History Museum i London, og hendes kolleger vurderer, at der kan leve tusindvis af ukendte arter på og i nærheden af ​​disse knuder. Undersøgelsen, offentliggjort i Current Biology, understreger vigtigheden af ​​at forstå disse økosystemer, før de udnytter deres potentielle ressourcer.

