SLS-raket anses for "uoverkommelig" af NASA-embedsmænd, afslører regeringens rapport

En nylig rapport fra US Government Accountability Office (GAO) har afsløret, at højtstående NASA-embedsmænd anser agenturets Space Launch System (SLS) raket for at være "uoverkommelig" på nuværende omkostningsniveauer. Rapporten giver anledning til bekymring over gennemsigtigheden af ​​programmets løbende omkostninger og fremhæver en mangel på klarhed med hensyn til, hvilke embedsmænd der fremsatte disse påstande.

NASA-talspersoner har endnu ikke kommenteret rapporten.

Imidlertid anerkender GAO-rapporten, at NASA erkender behovet for at forbedre SLS-programmets overkommelighed. NASAs plan for at løse dette problem omfatter bestræbelser på at stabilisere flyveplanen, øge effektiviteten, tilskynde til innovation og justere anskaffelsesstrategier for at reducere omkostningsrisikoen.

SLS-raketten er en afgørende komponent i NASAs Artemis-program, som har til formål at etablere en base på månen og udføre yderligere udforsknings- og videnskabelige missioner. Selvom den første testlancering af SLS, kendt som Artemis I, var vellykket, har programmet været udsat for kritik fra regeringens vagthunde for kontraherende problemer, omkostningsoverskridelser og mangel på gennemsigtighed.

GAO-rapporten foreslår, at NASA bør udvikle en omkostningsbaseline for at fange produktionsomkostninger for missioner, der bruger SLS Block I-raketten. NASA har dog ikke fuldt ud implementeret denne anbefaling, ifølge rapporten.

Lige nu er omkring 12 milliarder dollars blevet brugt på udviklingen af ​​SLS-raketten, og NASA har anmodet om over 11 milliarder dollars i sit seneste budgetforslag for at støtte programmet i de næste fire år.

Rapporten henleder opmærksomheden på behovet for, at NASA behandler SLS-programmets overkommelighed og forbedrer gennemsigtigheden for at sikre dets langsigtede bæredygtighed.

