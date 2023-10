Fremtiden for NASA's Mars Sample Return Mission i tvivl, ifølge Scathing Review

NASAs planer for Mars Sample Return (MSR)-missionen, der skal lanceres i 2028, er blevet sat i tvivl af agenturets Independent Review Board. Rapporten fremhæver tekniske problemer, et eskalerende budget og en urealistisk lanceringstidsplan som store problemer, som missionen står over for.

MSR-missionen er et samarbejde mellem NASA og European Space Agency og betragtes som et afgørende skridt i udforskningen af ​​Mars. Det involverer NASAs Perseverance Rover, som allerede har indsamlet marsprøver og deponeret dem på planetens overflade. Disse prøver ville derefter blive hentet og bragt tilbage til Jorden af ​​MSR-missionen.

Oprindeligt anslået til 4 milliarder dollars, er omkostningerne ved MSR-missionen nu steget til anslået 5.3 milliarder dollars. Revisionsudvalgets rapport identificerer problemer i missionens forfremmelse, organisation, planlægning og finansiering. Ifølge rapporten blev missionen etableret med urealistiske forventninger til budget og tidsplan, hvilket gjorde lanceringsdatoen i 2028 umulig.

Flytning af opsendelsen til det næste mulige vindue i 2030 vil øge missionens omkostninger til 8-11 milliarder dollars, hvilket vil lægge betydeligt pres på NASAs budget for planetarisk videnskab. En anden mulighed foreslået af bestyrelsen er at bruge to landere i stedet for én til at returnere prøverne, men det ville forlænge tidslinjen yderligere og øge omkostningerne.

Rapporten anbefaler, at NASA undersøger missionens ledelse og organisatoriske struktur for at forbedre ansvarligheden. Det understreger også behovet for, at NASA bedre engagerer og kommunikerer vigtigheden af ​​MSR-missionen til offentligheden.

Som svar på vurderingsudvalgets resultater har NASA udpeget et review-team ledet af Sandra Connelly, agenturets stedfortrædende administrator for videnskab, til at løse de rejste problemer. Holdet sigter mod at offentliggøre en rapport i marts næste år. I mellemtiden har NASA forsinket bekræftelsen af ​​de officielle missionsomkostninger og tidsplan.

Det er ikke første gang, MSR-missionen møder kritik. I juli udtrykte det amerikanske senatsbevillingskomité bekymring over tekniske udfordringer og stigende omkostninger, og pålagde NASA at give muligheder for at revidere eller nedskalere missionen, hvis den ikke kan holde sig inden for budgettet.

MSR-missionen møder også konkurrence fra Kina, som planlægger sin egen Mars-prøvereturmission, der skal lanceres omkring 2030.

kilder:

– Rapport fra NASAs uafhængige revisionsudvalg

– Det amerikanske senats bevillingsudvalg