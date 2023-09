Er der noget mærkeligt på Mars?

NASAs Perseverance-rover har taget et spændende billede på Mars med to kampesten, der ligner en hajfinne og en krabbeklo. Roveren, som ankom til den røde planet i februar 2021, har udforsket Jezero-krateret i jagten på tegn på tidligere liv på Mars. Imidlertid var disse underligt formede kampesten en uventet overraskelse under deres mission.

Vedholdenhed krydser i øjeblikket gennem et gammelt floddelta, der engang var en massiv sø, anslået til at være omkring 16,000 fod dyb. Fotografiet, taget den 18. august 2023, viser et fænomen kendt som pareidolia. Pareidolia opstår, når hjernen fortolker tilfældige mønstre som meningsfulde billeder. Et klassisk eksempel er at opfatte Jesu Kristi ansigt i et stykke brændt toast.

Det er ikke første gang, Mars har været genstand for pareidolia. Et af de mest berømte tilfælde er "Ansigtet på Mars", et billede taget af NASAs Viking 1-rumfartøj i juli 1976, som så ud til at afbilde et ansigt med tydelige træk. Selvom NASA forklarede, at illusionen var et resultat af skygger, udløste billedet en udbredt diskussion.

NASA delte fotografiet af hajfinnen og krabbeklo-lignende kampesten på sociale medier og inviterede seerne til at dele deres fortolkninger. Svarene afslørede en række fantasifulde observationer, herunder en kaffebønne, en Stegosaurus, et par læber og et skildpaddehoved.

På trods af at Mars har været dækket af vand for milliarder af år siden, er der i øjeblikket ingen beviser, der tyder på, at planeten nogensinde har huset nogen form for liv. Selvom disse fotografier er spændende, ændrer de ikke vores forståelse af Mars' øde natur.

