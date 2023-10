Ny Flyby afslører indsigt i Lucy Mission og test af banebrydende sporingssystem

NASAs Lucy-mission, som har til formål at udforske Jupiters trojanske asteroider, nærmer sig hurtigt sin første forbiflyvning den 1. november. Rumfartøjet vil glide forbi den lille hovedbælte-asteroide, 152830 Dinkinesh, der kommer inden for kun 300 miles fra dens overflade. Denne forbiflyvning vil ikke kun give værdifulde videnskabelige data om Dinkinesh, men også fungere som en kritisk test for Lucys innovative Terminal Tracking System.

Da Lucy kun er en flyby-mission og ikke vil gå i kredsløb omkring nogen af ​​dens mål, er præcis positionssporing afgørende. Jordbaserede observationer har begrænsninger i at lokalisere den nøjagtige position af små asteroider, og usikkerheder kan nå op til 100 miles. For at overkomme denne udfordring er Lucy udstyret med Terminal Tracking System, der består af kameraer, der afbilder målene, når rumfartøjet nærmer sig. Denne positionsinformation i realtid giver instrumenterne mulighed for autonomt at indsamle data på det optimale tidspunkt og sikre kontinuerlig fokus på asteroiden under forbiflyvningen.

Dinkinesh præsenterer en unik mulighed for at teste Terminal Tracking System. Denne lille asteroide er betydeligt mindre end Lucys andre planlagte mål, og den giver kun få minutters fremføringstid til billedoptagelse og positionsbestemmelse. Under forbiflyvningen vil Lucy nå hastigheder på 10,000 km/t, hvilket gør Dinkinesh til den mindste hovedbælte-verden, der nogensinde er afbildet tæt på et rumfartøj.

Udforskningen af ​​Dinkinesh har betydelig videnskabelig værdi ud over at teste sporingssystemet. Dens form vil give indsigt i, om jordnære asteroider, som stammer fra hovedbæltet, undergår væsentlige ændringer, når de kommer ind i jordens nære rum. Denne information vil hjælpe med at forstå dynamikken og udviklingen af ​​disse himmellegemer.

Efter Dinkinesh forbiflyvningen vil Lucy fortsætte sin mission, herunder en jordoverflyvning i december 2022 og efterfølgende forbiflyvninger af forskellige asteroider, herunder hovedbælteasteroiden 52246 Donaldjohanson i april 2025. Rumfartøjets resterende otte mål er Jupiter-trojanske heste, hvoraf to har satellitter, der også vil blive undersøgt.

Denne vellykkede flyby- og sporingssystemtest markerer betydelige fremskridt for Lucy-missionen, og bringer os tættere på at låse op for hemmelighederne bag Jupiters trojanske asteroider og udvide vores forståelse af vores solsystems historie.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

1. Hvad er missionen for NASAs Lucy-rumfartøj?

NASAs Lucy-rumfartøj har til formål at udforske Jupiters trojanske asteroider ved at flyve forbi ti små, klippefyldte verdener for at indsamle videnskabelige data og uddybe vores forståelse af solsystemets historie.

2. Hvordan fungerer Terminal Tracking System?

Terminal Tracking System består af kameraer ombord på Lucy, der tager billeder i realtid af de nærmer sig mål. Disse billeder hjælper med at bestemme den nøjagtige position af asteroiden, hvilket giver instrumenterne mulighed for autonomt at indsamle data på det mest passende tidspunkt og bevare fokus under forbiflyvningen.

3. Hvilken indsigt kan vi få fra Dinkinesh-flugten?

Dinkinesh forbiflyvningen giver en unik mulighed for at studere en lille hovedbælte-asteroide tæt på. Ved at analysere dens form håber forskerne at få indsigt i, om jordnære asteroider, som stammer fra hovedbæltet, undergår væsentlige ændringer, når de kommer ind i jordens nære rum.

4. Hvad er fremtidsplanerne for Lucy-missionen?

Efter Dinkinesh-flugten fortsætter Lucy sin mission, herunder en jordoverflyvning i december 2022. Den vil derefter fortsætte med forbiflyvninger af forskellige asteroider, primært Jupiter-trojanske heste, indtil den er færdig.

5. Hvordan vil Lucy-missionen bidrage til vores viden om solsystemet?

Lucy-missionen vil udvide vores forståelse af solsystemets historie ved at studere den forskelligartede gruppe af trojanske asteroider. Disse asteroider har spor om den tidlige dannelse og udvikling af vores solsystem, hvilket giver værdifuld indsigt i dets fortid.