NASAs Lucy-rumfartøj begynder historisk møde med asteroider på rejsen til Jupiter

NASAs Lucy-rumfartøj påbegyndte sin monumentale mission til Jupiter og fik sit første møde med den mindste asteroide på sin rejse. Rumfartøjet, opkaldt efter den ældgamle menneskelige forfader, passerede forbi den pintstore asteroide ved navn Dinkinesh, der ligger 300 millioner miles væk i hovedasteroidebæltet hinsides Mars. Dette møde tjente som et tørt løb for missionen, hvilket gjorde det muligt for Lucy at teste sine instrumenter, før hun møder større og mere fængslende asteroider i fremtiden.

Dinkinesh, der kun måler en halv mil på tværs, er kun begyndelsen. Lucys primære mål er trojanske heste, en gruppe uudforskede asteroider nær Jupiter, der menes at have værdifuld information om de tidlige dage af vores solsystem. Disse trojanske heste, anslået til at være 10 til 100 gange større end Dinkinesh, betragtes som tidskapsler fra begyndelsen af ​​vores kosmiske historie.

Lucy, som blev lanceret af NASA for to år siden på en mission på næsten 1 mia. USD, sigter mod at svinge forbi otte trojanske heste før sit sidste møde med de sidste to asteroider i 2033. I modsætning til tidligere missioner, der returnerede asteroideprøver eller indsamlede data, vil Lucy udelukkende tage billeder og videnskabelige målinger under sine forbiflyvninger.

På trods af en løs solvinge på rumfartøjet, der ikke kunne låses fast, mener flyvekontrollører, at den er stabil nok til hele missionen. Afslutningen af ​​onsdagens forbiflyvning markerer afslutningen på det, NASA har døbt "Asteroide efterår", efter returneringen af ​​murbrokker fra en asteroide i september og opsendelsen af ​​et rumfartøj til den metalrige asteroide Psyche i oktober.

Mødet med Dinkinesh giver en hidtil uset mulighed for at studere en asteroide, der tidligere kun har været en "uløst plet" i teleskopiske observationer, ifølge Hal Levison, ledende videnskabsmand ved Southwest Research Institute. I løbet af den næste uge vil Lucy overføre alle de billeder og data, der er indsamlet under forbiflyvningen, og give både videnskabsmænd og rumentusiaster et nærmere kig på asteroidernes mystiske verden og vores solsystems spændende fortid.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Hvad er trojanske heste? Trojanske heste er en gruppe af asteroider, der deler Jupiters bane, placeret omkring Lagrange-punkterne, hvor tyngdekraften fra solen og Jupiter balancerer. De fungerer som en slags kosmisk "sky", der slæber efter gasgiganten. Hvordan dannes asteroider? Asteroider er rester fra de tidlige stadier af vores solsystems dannelse. De er sammensat af sten, metal og nogle gange organiske forbindelser. De fleste asteroider befinder sig i asteroidebæltet mellem Mars og Jupiter, mens andre kan findes i forskellige områder af vores solsystem. Hvad er formålet med Lucy-missionen? Lucy-missionen har til formål at studere og udforske en bred vifte af trojanske asteroider ved at indsamle værdifulde data om deres sammensætning, oprindelse og deres rolle i at give indsigt i dannelsen og udviklingen af ​​vores solsystem. Hvordan bestemmer videnskabsmænd alderen på asteroider? Forskere bruger forskellige teknikker til at estimere asteroidernes alder, herunder radioaktive dateringsmetoder, som analyserer henfaldet af specifikke elementer i rumklipperne. Ved at studere de isotopiske sammensætninger af disse elementer kan videnskabsmænd bestemme asteroidernes alder.