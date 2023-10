NASAs Lucy-rumfartøj forbereder sig på nært møde med asteroiden Dinkinesh

NASAs Lucy-rumfartøj er ved at forberede sit første nærbillede af en asteroide. Den 1. november vil den flyve forbi asteroiden Dinkinesh og teste sine instrumenter som forberedelse til fremtidige besøg på trojanske asteroider, der kredser om solen sammen med Jupiter. Dinkinesh, der måler mindre end en halv kilometer bred, er placeret i hovedbæltet af asteroider mellem Mars og Jupiters kredsløb.

Under forbiflyvningen vil det primære fokus være at teste rumfartøjets terminalsporingssystem, som vil give det mulighed for autonomt at spore asteroiden og holde den i lyset af instrumenterne. Rumfartøjet vil indsamle data ved hjælp af dets højopløsningskamera og termisk-infrarøde kamera. Den vil også bruge terminalsporingssystemet til at spore asteroiden i de sidste otte minutter af mødet og indsamle data med dens farvebilledkamera og infrarøde spektrometer.

Dette møde med Dinkinesh tjener som en test for Lucys systemer, før det går videre til dets hovedmål, Jupiter-trojanske asteroider. Målet med Lucy-missionen er at undersøge disse aldrig før-udforskede asteroider, der kredser om solen i to "sværme" foran og bag Jupiter. Inden Lucy når de trojanske asteroider, vil Lucy have endnu en forbiflyvning af en hovedbælte-asteroide kaldet Donaldjohanson i 2025 til yderligere test under flyvningen.

De fangede data fra Dinkinesh-mødet vil ikke kun give værdifulde tekniske testresultater, men også potentielt give indsigt i forbindelsen mellem større hovedbælteasteroider og mindre jordnære asteroider. Efter mødet vil Lucy fortsætte på sin vej rundt om solen og vende tilbage til Jordens nærhed for en tyngdekraftsassistance i 2024, før hun når de trojanske Jupiter-asteroider i 2027.

Dette første tætte møde med Dinkinesh markerer en spændende milepæl for Lucy-missionen, da rumfartøjet begynder sin udforsknings- og opdagelsesrejse i asteroidebæltet.

kilder:

– https://www.nasa.gov/lucy