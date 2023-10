NASAs Lucy-rumfartøj fortsætter med at nærme sig asteroiden Dinkinesh

NASA Lucy-rumfartøjet er støt på vej mod asteroiden Dinkinesh, som det første gang fotograferede den 3. september 2023. I øjeblikket er rumfartøjet omkring 4.7 millioner miles væk fra asteroiden, med cirka 16 millioner miles tilbage at rejse før deres forventede møde den 1. november.

Da Lucy nærmer sig asteroiden, har rumfartøjsholdet observeret, at Dinkinesh gradvist er blevet lysere. De har også bemærket en lille variation i lysstyrken, der stemmer overens med asteroidens kendte rotationsperiode på 52.7 timer. Holdet har brugt billeder i høj opløsning taget af Lucys kamera, L'LORRI, for at forbedre deres forståelse af rumfartøjets position i forhold til asteroiden. Denne information har givet dem mulighed for optisk at navigere Lucy mod mødet.

For yderligere at finjustere banen blev der den 29. september udført en lille korrektionsmanøvre, der ændrede rumfartøjets hastighed med kun 6 cm/s. Denne justering forventes at bringe rumfartøjet inden for 265 miles fra asteroiden. I slutningen af ​​oktober vil der igen være mulighed for at foretage yderligere banejusteringer, hvis det er nødvendigt.

Begyndende den 6. oktober gik rumfartøjet ind i et planlagt kommunikations-blackout, da det passerede bag solen fra Jordens perspektiv. Lucy er dog fortsat med at tage billeder af asteroiden under denne blackout og vil sende dem tilbage til Jorden, når kommunikationen er genetableret i midten af ​​oktober.

Lucy er en del af NASAs Discovery Program og bliver styret af NASAs Goddard Space Flight Center. Rumfartøjet blev bygget af Lockheed Martin Space. Den primære efterforsker for Lucy-missionen er Hal Levison, der er baseret i Boulder, Colorado.

Denne igangværende mission demonstrerer fremskridtene og dedikationen af ​​NASAs rumudforskningsindsats. Lucys møde med Dinkinesh vil give værdifuld indsigt i asteroiden og bidrage til vores forståelse af vores solsystems historie.

Kilde: NASAs Goddard Space Flight Center