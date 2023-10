NASAs Lucy-sonde forbereder sig på møde med asteroiden Dinkinesh

NASAs Lucy-sonde er ved at forberede sin kommende forbiflyvning af asteroiden Dinkinesh den 1. november. Dinkinesh er placeret i hovedasteroidebæltet mellem Mars og Jupiter og vil være det første stop på Lucys mission for at besøge ni andre rumsten, kendt som trojanske asteroider. Rumfartøjets innovative terminalsporingssystem vil blive testet under dette møde, da det skal pege sine instrumenter præcist mod asteroider under forbiflyvninger.

Under sin tilgang til Dinkinesh vil Lucy rejse med en utrolig hastighed på 10,000 mph, hvilket gør det til en udfordrende opgave at opretholde en korrekt justering med asteroiden. Dette møde fungerer dog som en "dressprøve" for Lucys fremtidige møder med de trojanske asteroider, da geometrien af ​​forbiflyvningen svarer til, hvad der forventes under disse møder.

Dinkinesh selv er en lille asteroide, der kun måler 0.5 miles bred. Det vil være den mindste hovedbælte-asteroide, der nogensinde er afbilledet tæt på af et rumfartøj. På trods af sin størrelse tror Lucy-teamet på, at Dinkinesh vil levere værdifulde data til missionen.

Når forbiflyvningen er fuldført, vil Lucy forlade det vigtigste asteroidebælte og vende tilbage til Jorden for en tyngdekraftsassistance i december 2024, som vil drive den mod de trojanske asteroider. Lucy vil derefter have endnu en forbiflyvning af en hovedbælte-asteroide i 2025, før hun endelig når de trojanske Jupiter-asteroider i 2027.

Mødet med Dinkinesh markerer en vigtig milepæl for Lucy-missionen, da det sætter rumfartøjets instrumenter og navigationssystemer på prøve. Denne mission har til formål at låse op for det tidlige solsystems hemmeligheder og kaste lys over dannelsen og udviklingen af ​​vores egen planet. Med hver forbiflyvning vil Lucy indsamle værdifulde data, der vil hjælpe videnskabsmænd med at samle historien om vores kosmiske kvarter.

kilder:

– NASA's Lucy-sonde vil flyve forbi rumklippen Dinkinesh den 1. november, en video fra agenturet giver os et eksempel på mødet. (kilde)

– Mød de 10 asteroider, som NASAs Lucy-rumfartøj vil besøge (kilde)

– Billedkredit: Robert Lea/NASA