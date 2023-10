Lucy-rumfartøjet nærmer sig det første asteroidemål på sin 12-årige mission

Rumfartøjet Lucy, der blev opsendt af NASA i oktober 2021, rykker tættere på sit første mål, en lille asteroide kaldet Dinikinesh. Efter at have rejst over 33 millioner miles i rummet, er Lucy nu 4.7 millioner miles væk fra asteroiden. Den skal dog stadig rejse yderligere 16 millioner miles for at nå Dinikinesh den 1. november.

Holdet bag missionen har observeret, at asteroidens lysstyrke er steget, efterhånden som Lucy nærmer sig den. Rumfartøjet har brugt sit højopløselige kamera, L'LORRI, til at tage en række billeder til optisk navigation. Ved at sammenligne asteroidens position mod stjernebaggrunden kan holdet sikre en præcis forbiflyvning.

For at justere sin bane, udførte Lucy en lille korrektionsmanøvre den 29. september og ændrede dens hastighed med omkring 0.1 miles i timen. Dette vil tillade rumfartøjet at passere inden for 265 miles fra asteroiden under forbiflyvningen. Der vil igen være mulighed for at justere forløbet i oktober, hvis det bliver nødvendigt.

Under et kort kommunikationssvigt fra den 6. oktober til midten af ​​oktober fortsatte Lucy med at tage billeder af asteroiden, som vil blive sendt tilbage til Jorden, når kommunikationen er genetableret.

Dinikinesh er en lille rumsten i hovedasteroidebæltet, der kun måler omkring en halv kilometer bred. Det blev tilføjet til missionens rejseplan for at teste rumfartøjets terminalsporingssystem til præcis billeddannelse under højhastighedsmøder med asteroider.

Lucy vil fortsætte sin rejse for at besøge yderligere syv asteroider i den trojanske gruppe, startende i 2027. Trojanerne er en gruppe af asteroider, der leder og følger Jupiter, når den kredser om Solen.

Missionen er opkaldt efter Australopithecine-fossilet, Lucy, opdaget i 1974. Dinikinesh, også kendt som Lucy, er det etiopiske navn for fossilet menneske-forfader. Asteroiden blev opdaget i 1999 og blev udvalgt som mål for missionen i januar.

Kilde: NASA