NASA vil lancere laserkommunikationssystem til den internationale rumstation

By

NASA forbereder sig på at sende et laserkommunikationssystem til den internationale rumstation (ISS) i næste måned. Systemet, kendt som ILLUMA-T, vil blive installeret på det eksterne modul på ISS. Dens formål er at fremvise laserkommunikation med høj datahastighed fra rumstationen til NASAs Laser Communications Relay Demonstration (LCRD), som derefter sender dataene tilbage til Jorden.

LCRD, der blev lanceret i 2021, sender i øjeblikket data til Jorden fra geosynkron kredsløb med en hastighed på 1.2 Gbps. Som en relæsatellit tillader LCRD rummissioner at sende deres data over laserlinks til relæet, som derefter sender dem til jordstationer på Jorden. Kombinationen af ​​ILLUMA-T og LCRD vil etablere NASAs første tovejs laserkommunikationsrelæsystem.

Fordelen ved lasersystemer i forhold til traditionelle kommunikationsmetoder er, at de tilbyder højere datahastigheder, samtidig med at de er lettere og kræver mindre strøm. Dette er særligt fordelagtigt ved design af rumfartøjer.

ILLUMA-T nyttelasten styres af NASAs Goddard Space Flight Center i samarbejde med Johnson Space Center og Massachusetts Institute of Technology Lincoln Laboratory for Space Communications and Navigation (SCaN). Lanceringen af ​​laserkommunikationssystemet er planlagt til den 5. november ombord på SpaceX Dragon-rumfartøjet fra NASAs Kennedy Space Center i Florida.

Udover ILLUMA-T vil Dragon-rumfartøjet også bære andre eksperimenter, hardware og forsyninger til Expedition 70-besætningen. Et sådant eksperiment er Atmospheric Waves Experiment (AWE), som vil måle egenskaberne og bevægelsen af ​​atmosfæriske tyngdekraftsbølger. AWE har til formål at forbedre vores forståelse af Jordens atmosfære, vejr, klima og udvikle strategier til at afbøde virkningerne af rumvejr.

Kilde: NASA