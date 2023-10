Udforsk de gådefulde dybder af Jupiters atmosfære

Har du nogensinde spekuleret på, hvad der ligger under Jupiters hvirvlende skyer, den største planet i vores solsystem? NASAs Juno-mission har til formål at afsløre hemmelighederne gemt i denne gasgigant. Under sin nylige forbiflyvning fangede Juno et ærefrygtindgydende billede, der afslører et gådefuldt portræt af Jupiter, der minder om et kubistisk mesterværk.

Fotografiet, der blev taget den 7. september under Junos 54. tætte møde med Jupiter, viser en region i planetens nordlige del ved navn Jet N7. Dette fængslende billede viser en tumultarisk visning af skyer og storme langs Jupiters terminator, grænsen mellem dens dag- og natside. Det, der gør dette øjebliksbillede virkelig bemærkelsesværdigt, er vinklen af ​​sollys, som kaster atmosfæriske skygger og fremhæver det indviklede terræn og funktioner.

Borgervidenskabsmanden Vladimir Tarasov brugte rådata fra Junos JunoCam-instrument til at lave dette fascinerende billede. Placeret cirka 4,800 miles over Jupiters skytoppe, på en breddegrad på cirka 69 grader nord, gav Juno os en sublim udsigt over Jupiters spændende æstetik.

Efterhånden som forskerne dykker dybere ned i deres undersøgelse af disse betagende formationer, håber de at få dybtgående indsigt i de atmosfæriske processer, der styrer denne majestætiske planet. Hvert tæt møde med Jupiter giver forskerne en unik mulighed for at uddybe deres forståelse af dynamikken på spil i dens ekspansive atmosfære.

FAQ:

Q: Hvad er pareidolia?

A: Pareidolia er et psykologisk fænomen, hvor individer opfatter velkendte mønstre, såsom ansigter eller genstande, i ikke-relaterede eller tilfældige stimuli.

Q: Hvordan tager Juno billeder af Jupiter?

A: Juno bruger sit JunoCam-instrument, som er specielt designet til at tage billeder i høj opløsning af Jupiters atmosfære under dens tætte forbiflyvninger.

Q: Hvad er Jupiters terminator?

A: Terminatoren på Jupiter er grænsen mellem den oplyste dagside og den mørke natside af planeten.

Q: Hvem er Vladimir Tarasov?

A: Vladimir Tarasov er en borgerforsker, der brugte Junos rå data til at transformere dem til det fascinerende billede, der blev taget under forbiflyvningen.

kilder:

NASA – https://www.nasa.gov/mission_pages/juno/main/index.html