NASAs Juno-mission opdager tegn på organiske forbindelser på Jupiters måne Ganymedes

NASAs Juno-mission har gjort en banebrydende opdagelse på Jupiters måne Ganymedes. For første gang har rumfartøjet opdaget mineralsalte og organiske forbindelser på månens overflade, hvilket indikerer tilstedeværelsen af ​​en underjordisk havlage, der når skorpen i denne iskolde verden.

Afsløringen kom fra data indsamlet af Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) spektrometer under en tæt forbiflyvning af Ganymedes. Juno har i sin udforskning af Jupiters største måne afsløret sine spændende hemmeligheder. Ganymedes, der er større end hele planeten Merkur, har længe fascineret videnskabsmænd på grund af det skjulte store indre hav under dens iskolde skorpe.

Den 7. juni 2021 fløj Juno over Ganymedes i en bemærkelsesværdig tæt afstand af 1,046 kilometer og fangede detaljerede oplysninger om månens overflade. JIRAM-instrumentet, med dets avancerede infrarøde billeddannelsesmuligheder, erhvervede fascinerende infrarøde billeder og spektre af Ganymedes.

Dataene opnået af JIRAM under forbiflyvningen sætter et nyt benchmark for infrarød spektroskopi med dens hidtil usete rumlige opløsning. Gennem dette var Juno-forskere i stand til at identificere og analysere unikke spektrale træk forbundet med ikke-vand-is materialer. Disse omfatter hydratiseret natriumchlorid, ammoniumchlorid, natriumbicarbonat og muligvis alifatiske aldehyder. Disse fund indikerer tilstedeværelsen af ​​mineralsalte og organiske forbindelser på månens overflade.

Denne opdagelse giver værdifuld indsigt i sammensætningen af ​​Ganymedes og styrker ideen om, at der findes et underjordisk hav på månen. Det åbner op for nye muligheder for yderligere udforskning og undersøgelse af denne gådefulde månes potentielle beboelighed.

Ofte Stillede Spørgsmål

1. Hvad opdagede NASAs Juno-mission på Ganymedes?

NASAs Juno-mission opdagede mineralsalte og organiske forbindelser på overfladen af ​​Jupiters måne Ganymedes, hvilket indikerer tilstedeværelsen af ​​en underjordisk havlage, der når månens skorpe.

2. Hvordan indsamlede Juno data om Ganymedes?

Juno indsamlede data om Ganymede ved hjælp af Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) spektrometer under en tæt forbiflyvning af månen.

3. Hvorfor er Ganymedes interessant for videnskabsmænd?

Ganymedes er af stor interesse for videnskabsmænd, fordi det er Jupiters største måne og har et stort indre hav af vand skjult under sin iskolde skorpe.

4. Hvad er nogle af de ikke-vand-is-materialer, der er fundet på Ganymedes?

JIRAM-dataene afslørede tilstedeværelsen af ​​hydreret natriumchlorid, ammoniumchlorid, natriumbicarbonat og muligvis alifatiske aldehyder på Ganymedes overflade.