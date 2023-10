NASAs Juno-rumfartøj fanger fascinerende billede af Jupiters måne, Io

NASAs Juno-rumfartøj tog for nylig et fantastisk billede af Jupiters fjerde måne, Io, under en forbiflyvning. Billedet afslørede spor af massive vulkanske aktiviteter og lava-lignende overflader på månen. Denne nye opdagelse tilføjer det væld af oplysninger, som Juno allerede har givet om Jupiter og dens måner.

Junos evner har langt overgået forventningerne, hvilket har fået NASA til at udvide sin mission for yderligere at udforske det jovianske system. Ved at tage billeder som dette af Io, vil videnskabsmænd være i stand til at udtrække endnu mere værdifuld information om denne spændende måne.

Io er kendt for sin intense vulkanske aktivitet og betragtes som en af ​​de mest aktive vulkanske kroppe i vores solsystem. Dens overflade er fyldt med talrige vulkaner og pools af silikatlava, som kan ses bryde ud og spyde svovlholdig gas ud. Disse vulkanske aktiviteter er endda synlige fra Jorden ved hjælp af et teleskop.

For at fange dette nærbillede af Io brugte Juno sit JunoCam-instrument under forbiflyvningen. Dette instrument skabte en time-lapse-video, der gjorde det muligt for rumfartøjet at fange månen fra forskellige vinkler. De indsamlede data vil give næring til yderligere undersøgelser af Ios vulkanske processer og bidrage til vores forståelse af månen.

Junos mission, der blev lanceret den 5. august 2011, har allerede givet mere end tre terabit videnskabelig information om Jupiter. Den ankom til den gigantiske planet den 4. juli 2016 og vil fortsætte sin undersøgelse indtil 2025 eller så længe den forbliver i drift.

Rumfartøjets udvidede mission vil fokusere på at udforske Jupiters mystiske måner, inklusive Europa og Io. Med hver ny opdagelse bringer Juno os tættere på at afsløre hemmelighederne bag denne fascinerende gasgigant og dens forskellige måner.

