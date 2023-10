NASAs James Webb-teleskop opdager højhastigheds-jetstrøm på Jupiter

En banebrydende åbenbaring er dukket op fra NASAs James Webb-rumteleskop, der afslører en fascinerende karakteristik af Jupiters atmosfære. Forskere har identificeret en massiv højhastigheds jetstrøm i Jupiters nedre stratosfære, der tilbyder værdifuld indsigt i den indviklede dynamik af planetens atmosfæriske forhold.

Dette ekstraordinære fund blev annonceret af NASA den 19. oktober, med en hurtig jetstrøm med en hastighed på 515 km i timen. Beliggende cirka 40 km over Jupiters ækvator, spænder dette nyopdagede fænomen over en imponerende bredde på 4,800 kilometer, placeret et godt stykke over de primære skylag.

Ledende forsker Ricardo Hueso fra universitetet i Baskerlandet, Spanien udtrykte sit holds overraskelse over denne uventede opdagelse. Tidligere utydelige træk observeret i Jupiters atmosfære er nu blevet tydelige og sporbare takket være de bemærkelsesværdige egenskaber fra NASAs James Webb-teleskop. Derfor kan videnskabsmænd nu observere bevægelsen af ​​disse karakteristika sammen med Jupiters hurtige rotation.

Den højhastigheds jetstrøm, der findes i Jupiters nedre stratosfære, udviser hastigheder, der kan sammenlignes med to gange den vedvarende vind fra en kategori 5-orkan på Jorden. Denne åbenbaring giver et fascinerende perspektiv på planetens atmosfæriske dynamik.

Forskerholdet sammenlignede vindobservationer fra Webbs øvre lag med dem fra Hubble-rumteleskopets nedre lag, hvilket gjorde dem i stand til at analysere vindskæringer og variationer i hastighed i forskellige højder. Fremtidige observationer forventes at belyse, om jetstrømmens hastighed og højde undergår ændringer over tid.

Opdagelsen blev gjort ved at analysere data indsamlet i juli 2022 ved hjælp af Webbs NIRCam. Imke de Pater fra University of California, Berkeley, og Thierry Fouchet fra Observatory of Paris orkestrerede et Early Release Science-program, der fangede billeder af Jupiter hver 10. time. Dette unikke fænomen opstod fra en kombination af fire forskellige filtre, der hver især er følsomme over for ændringer i forskellige højder af Jupiters atmosfære.

Tidligere missioner som NASAs Juno og Cassini samt Hubble-rumteleskopet har også dokumenteret Jupiters stadigt skiftende vejrmønstre.

