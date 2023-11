James Webb-rumteleskopet tager et fantastisk billede af Galactic Center

James Webb-rumteleskopet, der drives af National Aeronautics and Space Administration (NASA), har for nylig afsløret et ærefrygtindgydende billede af Sagittarius C (Sgr C), et stjernedannende område beliggende cirka 300 lysår væk fra Sagittarius A* , det supermassive sorte hul i centrum af vores Mælkevejsgalakse. Dette seneste øjebliksbillede giver hidtil usete niveauer af detaljer og klarhed og viser funktioner, der aldrig er set før.

Observationsteamets hovedefterforsker, Samuel Crowe, en bachelorstuderende ved University of Virginia, udtrykte sin begejstring og sagde: "Med det niveau af opløsning og følsomhed, vi opnår fra Webb-teleskopet, ser vi adskillige funktioner i denne region for allerførste gang." Crowes rådgiver, professor Jonathan Tan, understregede yderligere betydningen af ​​at studere det galaktiske center og beskrev det som det mest ekstreme miljø i vores galakse, hvor teorier om stjernedannelse kan gennemgå strenge tests.

På billedet rapporterer NASA tilstedeværelsen af ​​en klynge af protostjerner, som er stjerner, der stadig er i færd med at dannes og akkumulere masse. Disse protostjerner udsender udstrømninger, der genererer en lysende glød i en infrarød-mørk sky. Blandt de anslåede 500,000 stjerner, der er fanget på billedet, skinner en massiv protostjerne, over 30 gange vores sols masse, i kernen af ​​denne unge hob. Interessant nok er tætheden af ​​den protostjerne-fremkommende sky så høj, at den hindrer lyset fra stjerner placeret bagved, hvilket resulterer i et tilsyneladende mindre overfyldt udseende.

James Webb-rumteleskopet har utvivlsomt afsløret et væld af information om stjernedannelse i det udfordrende miljø i vores galakse centrum. Med sine overlegne egenskaber har den overgået tidligere infrarøde data, hvilket giver forskere et nyt perspektiv på at forstå forviklingerne i vores kosmiske kvarter.

