NASA tester med succes 3D-printet aluminiumsraketmotordyse til dybe rumflyvninger

NASA-ingeniører ved Marshall Space Flight Center har samarbejdet med Elementum 3D for at udvikle og teste en 3D-printet raketmotordyse lavet af aluminium. Dysen, der er lavet af en ny aluminiumsvariant kendt som A6061-RAM2, er lettere end traditionelle dyser og kan bære mere nyttelast, hvilket gør den ideel til dybe rumflyvninger. Aluminium er et metal med lavere densitet, hvilket giver mulighed for højstyrke, lette komponenter. Dens lave tolerance over for ekstrem varme og tendens til at revne under svejsning har imidlertid gjort den uegnet til additiv fremstilling af raketmotordele.

Under projektet Reactive Additive Manufacturing for the Fourth Industrial Revolution (RAMFIRE) fokuserede NASA på at fremme letvægts, additivt fremstillede aluminiumsraketdyser med små interne kanaler for at holde dem kølige. RAMFIRE-dysen er bygget som et enkelt stykke, der kræver færre bindinger og reducerer fremstillingstiden betydeligt sammenlignet med konventionelle metoder, der kræver tusindvis af individuelt sammenføjede dele.

Dysen er udviklet ved hjælp af laserpulver rettet energiaflejring (LP-DED) teknologi. NASA og Elementum 3D samarbejdede med RPM Innovations (RPMI) for at bygge dyserne ved hjælp af deres LP-DED-proces. RAMFIRE-dysen gennemførte med succes adskillige hot-fire-tests ved brug af forskellige brændstofkonfigurationer, hvilket demonstrerede dens evne til at operere i krævende dybe rummiljøer.

Den nye aluminiumlegering og additiv fremstillingsproces udviklet under RAMFIRE-projektet kan spille en afgørende rolle i NASA's måne til Mars-mål ved at muliggøre fremstillingen af ​​letvægts raketkomponenter, der er i stand til at modstå høje strukturelle belastninger. NASA arbejder på at dele data og processer med kommercielle interessenter og den akademiske verden, hvilket giver mulighed for potentielle applikationer i rumfartsindustrien.

(Kilde: NASA)