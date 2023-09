NASA's Ingenuity-helikopter sætter ny højderekord på Mars

NASAs Ingenuity-helikopter fortsætter med at trodse forventningerne og skubbe grænserne for flyvning uden for jorden. Under sin 59. flyvning på Mars nåede 4-pund (1.8 kg) rotorflyet sin hidtil højeste højde - 66 fod (20 meter). Flyvningen varede 142.59 sekunder og var et rent svæv uden vandret bevægelse.

Opfindsomhed, som landede på Mars med NASAs Perseverance rover i februar 2021, fungerer som spejder for roverholdet. Dens primære mission var at demonstrere, at luftudforskning på Mars er mulig på trods af planetens tynde atmosfære. Efter at have gennemført dette proof-of-concept, er Ingenuity fortsat med at flyve, og hjælper Perseverance med at finde optimale udforskningsstier og identificere interessante videnskabelige mål.

Siden sin første flyvning har Ingenuity gennemført i alt 59 flyvninger, der dækker en afstand på 43,652 fod (13,304 meter) og tilbragte akkumuleret 106.5 minutter i luften. Før Flight 59 var helikopterens højderekord 59 fod (18 meter). Dens distancerekord for enkeltflyvninger er 2,310 fod (704 meter), sat i april 2022, og dens varighedsrekord er 169.5 sekunder, sat i august 2021.

Ingenuity-helikopteren har vist sig at være et værdifuldt aktiv i udforskningen af ​​Mars, der giver værdifulde data og baner vejen for fremtidige luftfartøjer til at hjælpe med videnskabelig forskning og potentielle menneskelige missioner til den røde planet.

Definitioner:

Opfindsomhed: Et letvægts-rotorfartøj designet og drevet af NASA til luftudforskning på Mars.

Vedholdenhed: NASAs rover, der landede på Mars i februar 2021, havde til opgave at søge efter tegn på gammelt liv og indsamle prøver til fremtidig tilbagevenden til Jorden.

Proof-of-concept: En demonstration eller et eksperiment designet til at verificere gennemførligheden eller den potentielle succes af et koncept eller en idé.

