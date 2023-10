NASA flytter grænserne for rumkommunikation med ILLUMA-T-lanceringen

NASA revolutionerer rumkommunikation med den kommende opsendelse af ILLUMA-T (Integrated Laser Communications Relay Demonstration Low Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal) til den internationale rumstation (ISS) i november. Denne banebrydende nyttelast vil vise det enorme potentiale i laserkommunikation i missioner i lavt kredsløb om jorden.

Ved at erstatte citater i den originale artikel repræsenterer lanceringen af ​​ILLUMA-T et stort spring fremad inden for rumkommunikation. Laserkommunikation bruger usynligt infrarødt lys, hvilket gør rumfartøjer i stand til at transmittere og modtage information ved højere datahastigheder. Det betyder, at store mængder data kan sendes tilbage til Jorden i en enkelt transmission, hvilket understøtter hurtigere opdagelser og mere effektiv forskning for forskere og opdagelsesrejsende.

Forvaltet af NASAs Space Communications and Navigation (SCaN) program, vil ILLUMA-T samarbejde med agenturets Laser Communications Relay Demonstration (LCRD), der arbejder hen imod NASAs første tovejs, end-to-end laserkommunikationsrelæ. LCRD, som blev lanceret i december 2021, har allerede udført eksperimenter for at demonstrere fordelene ved laserkommunikation fra geosynkron kredsløb.

Nogle af disse eksperimenter omfatter analyse af atmosfærens indvirkning på lasersignaler, testning af kompatibilitet med flere brugere, udforskning af forsinkelses-/forstyrrelsestolerante netværksfunktioner (DTN) og forbedring af navigationsmuligheder. Ved at bruge laserkommunikation rykker NASA grænserne for dataoverførsel og udvider mulighederne for rumudforskning.

Når den er installeret på ISS, vil ILLUMA-T fuldføre NASAs indledende demonstration i rummet af tovejs laserrelæ-kapaciteter. Udstyret med et teleskop og to-akset kardan giver dets optiske modul mulighed for præcis sporing af LCRD i geosynkron kredsløb. På størrelse med en mikrobølgeovn kan det optiske modul sammenlignes med et standardkøleskab.

Med ILLUMA-T ombord vil datatransmission fra ISS til LCRD nå en imponerende hastighed på 1.2 gigabits pr. sekund. Dataene vil derefter blive transmitteret til optiske jordstationer i Californien eller Hawaii og dirigeret til LCRD Mission Operations Center i New Mexico. Endelig vil de modtagne data blive analyseret af ILLUMA-T-jordoperationsholdene ved NASAs Goddard Space Flight Center i Maryland, for at sikre dets nøjagtighed og kvalitet.

Ved at samarbejde med LCRD har ILLUMA-T potentialet til at blive en væsentlig komponent i ISS, hvilket i høj grad forbedrer NASAs datatransmissionskapacitet til og fra laboratoriet i kredsløb.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Q: Hvad er formålet med ILLUMA-T?

A: Formålet med ILLUMA-T er at demonstrere fordelene ved laserkommunikation til missioner i lavt kredsløb om jorden og vise muligheden for at integrere laserkommunikation i NASAs rumkommunikationsnetværk.

Q: Hvordan adskiller laserkommunikation sig fra traditionelle kommunikationsmetoder?

A: Laserkommunikation bruger usynligt infrarødt lys til at transmittere og modtage data med højere hastigheder, hvilket gør det muligt for rumfartøjer at sende større mængder information tilbage til Jorden i en enkelt transmission. Dette fremskynder dataoverførselsprocessen og letter hurtigere forskning og opdagelser.

Q: Hvad er de potentielle fordele ved laserkommunikation for forskere?

A: Laserkommunikation kan give forbedrede datahastigheder, hvilket gør det muligt for forskere på ISS at sende flere data tilbage til Jorden på én gang. Denne øgede effektivitet kan gavne forskellige videnskabelige undersøgelser udført på rumstationen.

Q: Hvad er det langsigtede mål for NASAs laserkommunikationsdemonstrationer?

A: NASA sigter mod at integrere laserkommunikation som en standardfunktion i sine rumkommunikationsnetværk, som omfatter Near Space Network og Deep Space Network.

Q: Hvem finansierer og leder ILLUMA-T-projektet?

A: ILLUMA-T nyttelasten er finansieret af NASA's Space Communications and Navigation (SCaN) program og administreres af NASA's Goddard Space Flight Center i samarbejde med International Space Station programkontor på NASA's Johnson Space Center og Massachusetts Institute of Technology (MIT) Lincoln Laboratory.