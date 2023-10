NASA overvejer nedskæringer i Hubble- og Chandra-teleskoper for at imødekomme budgetunderskud

NASA overvejer efter sigende reduktioner af Hubble Space Telescope og Chandra X-Ray Observatory, to fremtrædende rumteleskoper, der har bidraget væsentligt til vores forståelse af universet gennem årene. Mark Clampin, direktør for NASAs astrofysikafdeling, udtalte under en nylig præsentation, at nedskæringerne kan være nødvendige for at allokere midler til nye programmer hos NASA.

Det foreslåede budget for det næste regnskabsår lever ikke op til astrofysikafdelingens anmodning på 1.56 milliarder dollars. Clampin gav ikke specifikke detaljer om omfanget af nedskæringerne eller deres indvirkning på igangværende programmer. Han nævnte dog, at reduktionen i budgettet ville påvirke missioner i udvidede operationer, nemlig Chandra og Hubble.

På trods af de potentielle nedskæringer er begge teleskoper i øjeblikket operationelle. Desuden er der planer om at hæve Hubbles kredsløb for at forlænge dens levetid. Adskillige konsortier, herunder et, der involverer SpaceX, har indsendt forslag til at booste observatoriet i lav kredsløb om Jorden. Hubbles kredsløb er gradvist aftaget på grund af atmosfærisk luftmodstand, men der er bestræbelser på at imødegå denne effekt.

NASA har understreget vigtigheden af ​​Hubble som en nøglepartner til James Webb-rumteleskopet, som blev opsendt i 2021. Mens Webb har specialiseret sig i dybe infrarøde observationer, leverer Hubble high-definition infrarøde og visuelle observationer. Webbs udvikling har påvirket budgettet for astrofysik betydeligt i de foregående år på grund af dets høje status og stigende omkostninger.

I modsætning hertil har Chandra, der blev lanceret i 1999, ikke modtaget servicebesøg som Hubble. Clampin erkendte, at Chandra har driftsmæssige udfordringer, især med isolering, der påvirker dens evne til at opretholde de nødvendige temperaturer til røntgenobservationer.

De foreslåede besparelser fra de potentielle nedskæringer til Hubble og Chandra vil blive omdirigeret til kommende missioner såsom Nancy Grace Roman Space Telescope, der er planlagt til opsendelse i 2027. Roman vil fokusere på at studere energiske begivenheder i det fjerne univers ved at bruge sine store undersøgelsesinstrumenter til at fange hurtige himmelfænomener.

Disse potentielle reduktioner vil sandsynligvis gennemgå yderligere evalueringer i de kommende år, og vurderinger forventes omkring maj 2024 for at afgøre, om Hubble og Chandras missioner skal forlænges. De endelige budgettildelinger fra NASA og European Space Agency (ESA) til Hubble forbliver uklare i lyset af NASA's påtænkte nedskæringer.

