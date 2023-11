Udforskning af mulighederne: NASAs vellykkede flyvetest af LOFTID-rumfartøjet

En banebrydende flyvetest udført af NASA har åbnet nye muligheder for rumudforskning. Low-Earth Orbit Flight Test af en oppustelig Decelerator (LOFTID) demonstrerede gennemførligheden af ​​et oppusteligt varmeskjold kendt som Hypersonic Inflatable Aerodynamisk Decelerator (HIAD) aeroshell. Denne innovative teknologi kan bane vejen for, at større rumfartøjer sikkert kan navigere rundt i atmosfæren af ​​forskellige himmellegemer, herunder Mars, Venus og endda Saturns måne, Titan.

Den vellykkede opsendelse af LOFTID fandt sted den 10. november 2022 ved hjælp af en United Launch Alliance (ULA) Atlas V-raket. Ved genindtræden i Jordens atmosfære nåede rumfartøjet hastigheder på over 18,000 mph og oplevede temperaturer tæt på 2,700°F, før det forsigtigt plaskede ned i Stillehavet.

Trudy Kortes, direktør for programmet Technology Demonstrations Missions (TDM) i NASAs hovedkvarter, understregede betydningen af ​​denne præstation: "Aeroshells med stor diameter giver os mulighed for at levere kritisk supporthardware og potentielt endda besætning til overfladen af ​​planeter med atmosfærer. Denne evne er afgørende for nationens ambition om at udvide menneskelig og robotudforskning på tværs af vores solsystem."

NASA har investeret i udviklingen af ​​HIAD-teknologier i over et årti og gennemført to mindre suborbitale flyvetests før LOFTID-missionen. Agenturet udforsker nu fremtidige anvendelser af HIAD, herunder samarbejder med kommercielle virksomheder for at udvikle reentry-teknologier til små satellitter, aerocapture og cislunære nyttelast.

LOFTID-projektlederen, Joe Del Corso, udtrykte sin tilfredshed med missionens resultat og udtalte: "Dette var en hjørnestensbegivenhed for os, og det korte svar er: Det var yderst vellykket. Vores vurdering af LOFTID sluttede med løftet om, hvad denne teknologi kan gøre for at styrke udforskningen af ​​det dybe rum."

Som et resultat af den vellykkede LOFTID-demonstration annoncerede NASA sit samarbejde med ULA under Tipping Point-programmet om at udvikle en større 12-meter HIAD-aeroshell. Denne nye aeroshell vil blive brugt til at genvinde ULAs Vulcan-motorer fra lavt kredsløb om jorden til genbrug.

LOFTID-missionen demonstrerede HIAD-teknologiens modstandsdygtighed og potentiale til at muliggøre sikker og effektiv rumudforskning. Med denne præstation er NASA et skridt tættere på at låse op for universets mysterier og udvide vores tilstedeværelse ud over Jordens grænser.

LOFTID står for Low-Earth Orbit Flight Test of an Inflatable Decelerator. Det er et rumfartøj udviklet af NASA til at teste levedygtigheden af ​​et oppusteligt varmeskjold, kendt som Hypersonic Inflatable Aerodynamisk Decelerator (HIAD) aeroshell.

HIAD-teknologi er afgørende for sikker nedstigning af større rumfartøjer gennem atmosfæren af ​​himmellegemer som Mars, Venus og Saturns måne, Titan. Det muliggør levering af kritisk støttehardware og potentielt endda besætning til overfladen af ​​planeter med atmosfærer.

NASA undersøger fremtidige anvendelser af HIAD-teknologi, herunder partnerskaber med kommercielle virksomheder for at udvikle reentry-teknologier til små satellitter, aerocapture og cislunære nyttelast.

LOFTID-missionen var meget vellykket og demonstrerede løftet om HIAD-teknologi til at styrke udforskningen af ​​det dybe rum. Rumfartøjet, efter genindtræden i Jordens atmosfære, oplevede ekstreme forhold, men forblev ubeskadiget, hvilket viste HIAD-aeroshellens modstandsdygtighed.