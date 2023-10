Et revolutionært spring: NASAs banebrydende laserkommunikationssystem

NASA flytter grænserne for rumkommunikation med deres banebrydende laserkommunikationssystem. Denne revolutionerende teknologi udnytter kraften fra usynligt infrarødt lys til at transmittere og modtage data ved utrolig høje hastigheder, hvilket gør rumfartøjer i stand til at sende store mængder information tilbage til Jorden i en enkelt transmission.

Den seneste tilføjelse til dette banebrydende system er det integrerede laserkommunikationsrelædemonstration Low Earth Orbit User Modem og Amplifier Terminal (ILLUMA-T). Planlagt opsendelse til den internationale rumstation i november, vil ILLUMA-T vise de enorme fordele ved laserkommunikation til missioner i lavt kredsløb om jorden.

I samarbejde med Laser Communications Relay Demonstration (LCRD), som blev lanceret i december 2021, vil ILLUMA-T færdiggøre NASAs første tovejs ende-til-ende laserkommunikationsrelæ. LCRD, der i øjeblikket er stationeret i geosynkron kredsløb, demonstrerer allerede fordelene ved laserkommunikation ved at transmittere data mellem to jordstationer på Jorden gennem en række eksperimenter.

Det optiske ILLUMA-T-modul består af et teleskop og to-akset kardan, som gør det muligt at spore og pege mod LCRD i geosynkron kredsløb. Omtrent på størrelse med en mikrobølgeovn er det optiske modul en vital komponent i ILLUMA-T, som i sig selv kan sammenlignes med et standardkøleskab.

Når den er installeret på ydersiden af ​​den internationale rumstation, vil ILLUMA-T videresende data til LCRD med en bemærkelsesværdig hastighed på 1.2 gigabits pr. sekund. Derfra vil LCRD transmittere dataene til optiske jordstationer i Californien eller Hawaii. Endelig vil dataene blive sendt til LCRD Mission Operations Center i Las Cruces, New Mexico, og derefter ILLUMA-T's jordoperationshold ved NASAs Goddard Space Flight Center i Maryland.

Ved at fuldføre end-to-end relæprocessen kan ingeniører hos Goddard Space Flight Center undersøge nøjagtigheden og kvaliteten af ​​de transmitterede data. Succesfuld kommunikation og nyttelastoperationer med LCRD og rumstationen er afgørende ansvar for NASA Goddard.

Mulighederne for laserkommunikation er enorme. For astronauter, der udfører videnskabelig forskning på rumstationen, kan laserkommunikation give forbedrede datahastigheder og evnen til at sende større mængder data tilbage til Jorden. Med en forbløffende overførselshastighed på 1.2 Gbps kan ILLUMA-T transmittere, hvad der svarer til en gennemsnitlig film på under et minut.

NASAs laserkommunikationssystem repræsenterer et betydeligt spring i rumkommunikationskapacitet. Gennem disse banebrydende demonstrationer sigter NASA på at integrere laserkommunikation i deres eksisterende rumkommunikationsnetværk, hvilket revolutionerer nær-Jorden og udforskning af det dybe rum.

—

FAQ

1. Hvad er laserkommunikation?

Laserkommunikation er en teknologi, der bruger usynligt infrarødt lys til at transmittere og modtage data ved høje hastigheder. Det giver rumfartøjer mulighed for at sende større mængder information tilbage til Jorden i en enkelt transmission.

2. Hvad er ILLUMA-T?

ILLUMA-T står for Integrated Laser Communications Relay Demonstration Low Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal. Det er en nyttelast designet til at demonstrere fordelene ved laserkommunikation til missioner i lav kredsløb om jorden.

3. Hvad er LCRD?

LCRD står for Laser Communications Relay Demonstration. Det er en mission lanceret af NASA for at demonstrere fordelene ved laserkommunikation fra geosynkron kredsløb. Den transmitterer data mellem to jordstationer på Jorden og arbejder i øjeblikket i samarbejde med ILLUMA-T for at færdiggøre NASAs første tovejs ende-til-ende laserkommunikationsrelæ.

4. Hvor hurtig er ILLUMA-T's dataoverførselshastighed?

ILLUMA-T kan transmittere data med en hastighed på 1.2 gigabits pr. sekund, hvilket gør det muligt at sende det, der svarer til en gennemsnitlig film på under et minut.

5. Hvad er fordelene ved laserkommunikation?

Laserkommunikation muliggør højere datahastigheder, hurtigere transmission af information og muligheden for at sende flere data tilbage til Jorden. Det har potentialet til at revolutionere rumkommunikation og forbedre videnskabelig forskning udført på den internationale rumstation.