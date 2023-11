Deep Space Optical Communications opnår milepæl i laserdatatransmission

I et væsentligt gennembrud har Deep Space Optical Communications (DSOC)-systemet, udviklet af NASA, med succes transmitteret data over en monumental afstand på 10 millioner miles ved hjælp af laserteknologi. Denne præstation markerer den fjerneste demonstration nogensinde af optisk kommunikation, der overgår afstanden mellem Månen og Jorden med 40 gange.

DSOC-eksperimentet, som fandt sted den 14. november, brugte en nær-infrarød laser til at kode og transmittere data til Hale-teleskopet ved Caltechs Palomar Observatory i San Diego County, Californien. Dette banebrydende laserkommunikationssystem er installeret ombord på det nyligt opsendte Psyche-rumfartøj og sigter mod at sende testdata med høj båndbredde tilbage til Jorden i løbet af dens to-årige teknologidemonstrationsfase.

Administreret af NASA's Jet Propulsion Laboratory i det sydlige Californien, baner både DSOC og Psyche vejen for fremskridt inden for rumkommunikation. DSOC-instrumentet, der er i stand til at sende og modtage nær-infrarøde signaler, låser sig på et kraftigt uplink-laserbeacon, der sendes fra Optical Communications Telescope Laboratory ved JPL's Table Mountain Facility nær Wrightwood, Californien.

Denne betydningsfulde milepæl, omtalt som "første lys" af NASA, markerer den vellykkede koordinering af flylasertransceiveren ombord på Psyche med jordaktiverne. Transceiveren justerede sammen med automatiserede systemer pegningen af ​​laserstrålerne, hvilket muliggjorde effektiv datatransmission mellem Palomar og Taffelbjerget.

Trudy Kortes, direktør for teknologidemonstrationer ved NASA-hovedkvarteret, understregede vigtigheden af ​​at nå denne milepæl, og udtalte, at det baner vejen for fremtidige fremskridt inden for kommunikation med høj datahastighed. Disse fremskridt vil muliggøre transmission af videnskabelig information, højopløsningsbilleder og endda streaming af video for at understøtte menneskelig udforskning af Mars.

Den vellykkede transmission af testdata via både uplink- og downlink-laserne, kendt som "lukning af linket", repræsenterer et primært formål med eksperimentet. Mens de teams, der arbejder på DSOC og Psyche, anerkender de kommende udfordringer, er de begyndt på denne banebrydende rejse med beslutsomhed og samarbejde.

FAQ:

Q: Hvad er DSOC?

A: DSOC står for Deep Space Optical Communications, et laserrumskommunikationssystem udviklet af NASA.

Spørgsmål: Hvad opnåede DSOC?

A: DSOC transmitterede med succes data gennem laser over en afstand på 10 millioner miles, hvilket overgik den tidligere rekord for optisk kommunikation.

Q: Hvad er formålet med DSOC?

A: DSOC sigter mod at demonstrere datatransmission med høj båndbredde fra dybe rummissioner, hvilket muliggør avancerede kommunikationsmuligheder til fremtidig rumudforskning.

Q: Hvor er DSOC installeret?

A: DSOC er installeret ombord på rumfartøjet Psyche, som er på en mission til det vigtigste asteroidebælte mellem Mars og Jupiter.

Q: Hvad er de fremtidige mål for DSOC?

A: De fremtidige mål for DSOC omfatter udvikling af kommunikation med højere datahastighed til afsendelse af videnskabelig information, high-definition billeder og streaming af video til støtte for menneskelige missioner til Mars.