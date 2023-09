NASA's Curiosity Rover når Gediz Vallis Ridge og afslører spor om Mars' vandige fortid

I en bemærkelsesværdig bedrift har NASAs Curiosity Mars-rover med succes nået Gediz Vallis Ridge, et område på den røde planet, der menes at indeholde resterne af kraftige gamle affaldsstrømme. Denne præstation giver værdifuld indsigt i Mars' vandhistorie.

For cirka tre milliarder år siden, under en af ​​Mars' våde faser, transporterede affaldsstrømme mudder og kampesten ned ad et bjerg og dannede en vifteformet aflejring. Med tiden eroderede Marsvinde denne aflejring ind i den højderyg, vi ser i dag. Denne højderyg rummer vigtige spor om tilstedeværelsen af ​​vand på Mars i fortiden.

Rejsen til Gediz Vallis Ridge var ikke uden udfordringer. Roveren stod over for "gator-back" klipper og stejle terræn, men efter tre forsøg nåede den endelig højderyggen den 14. august. Fra dette udsigtspunkt kan Curiosity studere området ved hjælp af sin robotarm.

Curiosity har bestiget Mount Sharp siden 2014 og har afsløret vidnesbyrd om gamle søer og vandløb undervejs. Hvert lag af bjerget repræsenterer en anden periode i Mars historie. Gediz Vallis Ridge, som er en af ​​de sidste formationer på bjerget, tilbyder et øjebliksbillede af en af ​​de yngste Mars-epoker.

Under sin 11-dages ekspedition ved højderyggen fotograferede og analyserede Curiosity mørke sten, der stammede fra andre dele af Mount Sharp. Disse sten, nogle så store som biler, blev transporteret af affaldsstrømme, hvilket gav en unik mulighed for at studere det øvre bjergs materiale.

Derudover tillod Curiositys tilstedeværelse ved højderyggen forskerne at observere en geologisk formation kaldet en debris flow fan. Mens mekanikken i deres dannelse forbliver et emne for undersøgelse, håber forskere, at forståelsen af ​​disse begivenheder på Mars også vil kaste lys over lignende fænomener på Jorden.

Roveren tog 136 billeder ved Gediz Vallis Ridge, som blev samlet til en panoramaudsigt over området. Forskere analyserer nu data og billeder for at lære mere om Mars' vandige fortid.

Curiositys næste mission er at finde en rute til kanalen på toppen af ​​højderyggen, hvor yderligere undersøgelser af vandets mysterier på Mount Sharp vil finde sted.

