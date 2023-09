Første amerikanske asteroideprøve, der bliver afsløret i NASAs Johnson Space Center

NASAs Johnson Space Center skal afsløre USA's første asteroideprøve den 11. oktober som en del af OSIRIS-REx-missionen. Denne prøve, som vil blive indsamlet fra den nær-jordiske asteroide Bennu, forventes at give værdifuld indsigt i dannelsen af ​​solsystemet og oprindelsen af ​​liv på Jorden.

OSIRIS-REx rumfartøjet blev opsendt i 2016 med det formål at studere Bennu og indsamle en prøve af dets overflademateriale. I oktober 2020 samlede rumfartøjet med succes omkring 250 gram materiale til levering tilbage til Jorden. Missionens sidste fase afsluttes den 24. september 2023, hvor en kapsel indeholdende Bennu-prøverne frigives og landes i Utahs ørken.

Under afsløringen vil NASAs OSIRIS-REx videnskabsteam dele en indledende analyse af prøven. Når prøven sikkert når Jorden og lander, vil NASA-eksperter samle stenene og støvet fra asteroiden inde i kapslen. Disse prøver vil derefter blive undersøgt på NASA Johnsons uberørte kurationsfacilitet for yderligere analyse.

OSIRIS-REx Sample Curation Laboratory er blevet etableret af NASA for at styre distributionen af ​​prøverne til videnskabsmænd over hele verden. Forskningen udført på disse prøver har til formål at forbedre vores forståelse af dannelsen af ​​vores planet og solsystemet, samt at undersøge oprindelsen af ​​organiske forbindelser, der kunne have bidraget til udviklingen af ​​liv på Jorden. Derudover vil en del af prøven blive reserveret til fremtidig forskning, da teknologier fortsætter med at forbedre sig over tid.

Johnson Space Center er hjemsted for verdens største samling af astromaterialer, inklusive prøver fra asteroider, kometer, Mars, Månen, Solen og endda støv fra andre stjerner. Denne samling bruges af videnskabsmænd til at udføre forskning i planetariske materialer og rummiljøet, hvilket yderligere fremmer vores viden om solsystemet og videre.

