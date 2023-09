NASAs Mars-helikopter sætter ny højderekord på den røde planet

NASAs Mars-helikopter, Ingenuity, har opnået en ny flyverekord på den røde planet. Under sin 59. flyvning nåede Ingenuity en højde på 20 meter og overgik sin tidligere rekord med 6 meter.

Opfindsomhedens seneste præstation blev annonceret af NASAs Jet Propulsion Laboratory (JPL), som fører tilsyn med missionen, der også involverer Perseverance-roveren. Flyvningen var primært fokuseret på at skubbe Ingenuity til at opnå en ny højderekord, da den landede tilbage på samme sted, hvorfra den lettede.

Siden sin jomfruflyvning i april 2021 har Ingenuity gjort betydelige fremskridt. Under sin første flyvning svævede den 3 meter over Mars-overfladen i 39.1 sekunder, hvilket beviste, at den kunne opnå en drevet flyvning på trods af Mars' tynde atmosfære. Efterfølgende flyvninger har set Ingenuity blive i luften i så længe som 169.5 sekunder, tilbagelægge afstande på op til 709 meter og nå hastigheder på op til 15 mph (6.5 meter per sekund).

Opfindsomhedens ydeevne har overgået forventningerne, hvor helikopteren assisterer Perseverance-roveren ved at tage luftbilleder til ruteplanlægning i Jezero Crater. Desuden har Ingenuity demonstreret sin modstandsdygtighed ved at komme sig over forskellige tekniske problemer undervejs.

NASA planlægger at bruge viden opnået fra Ingenuity til at udvikle mere avancerede versioner af helikopteren til fremtidige Mars-missioner og potentielt endda missioner ud over den røde planet.

kilder:

– NASAs Jet Propulsion Laboratory (JPL)