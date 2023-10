NASAs OSIRIS-REx-mission leverer lovende prøver af asteroide Bennu til Jorden

NASA's OSIRIS-REx-mission har med succes leveret prøver af asteroiden Bennu til Jorden, hvilket giver videnskabsmænd et væld af data at studere. Den indledende analyse af prøven har afsløret, at Bennu er rig på vand og kulstofholdige forbindelser, hvilket gør den til en værdifuld ressource til at undersøge oprindelsen af ​​liv på vores planet. Prøven er den største kulstofrige asteroideprøve, der nogensinde er indsamlet og vil bidrage til vores forståelse af dannelsen og udviklingen af ​​vores solsystem.

OSIRIS-REx-rumfartøjet blev opsendt i 2016 og nåede Bennu i 2018 efter 22 måneders undersøgelse af asteroiden fra kredsløb. I oktober 2020 foretog rumfartøjet en dramatisk prøvetagning og indsamlede en stor mængde materiale fra Bennus porøse overflade. Mens noget snavs og småsten slap ud i rummet under indsamlingsprocessen, blev det meste af prøven med succes fastgjort i rumfartøjets container.

Returkapslen med prøven landede i Utah i september 2021 og blev transporteret til NASAs Johnson Space Center i Houston til behandling og kuration. Den nøjagtige mængde af indsamlet materiale er stadig ukendt, men skøn tyder på, at det er omkring 8.8 ounce (250 gram), hvilket overstiger missionskravet på 2.1 ounce (60 gram). I løbet af de kommende måneder og år vil dele af prøven blive distribueret til forskere over hele verden til detaljeret undersøgelse.

Forskere håber, at analysen af ​​Bennu-prøven vil give indsigt i identiteten af ​​kulstofforbindelser og deres rolle i livets oprindelse på Jorden. De forventer også, at studiet af asteroiden vil afsløre vigtige oplysninger om dannelsen og udviklingen af ​​vores solsystem. OSIRIS-REx-rumfartøjet vil fortsætte sin mission og rejse til en anden asteroide kaldet Apophis, hvor det vil foretage yderligere undersøgelser i 2029.

Kilder: NASA-administrator Bill Nelson, Dante Lauretta (hovedefterforsker ved University of Arizona)