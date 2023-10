NASA opdager vand og kulstof i asteroideprøve

NASA har lavet et betydeligt gennembrud i sin undersøgelse af en asteroideprøve, der for nylig landede på Jorden. Rumagenturet har identificeret to afgørende komponenter i de sorte asteroidestykker indsamlet fra den gamle asteroide Bennu - vand og kulstof. Denne opdagelse markerer den største kulstofrige asteroideprøve, der nogensinde er bragt tilbage til vores planet.

Under afsløringen af ​​prøven i Johnson Space Center i Houston udtrykte NASA-administrator Bill Nelson begejstring over resultaterne. Kulstof, som er afgørende for alt liv på Jorden, tegnede sig for næsten 5% af prøvens samlede vægt. Det eksisterede i både organisk og mineralsk form. Derudover viste det sig, at vand var låst inde i krystalstrukturen af ​​lermineraler.

Forskere mener, at tilstedeværelsen af ​​vandførende asteroider, der kolliderede med Jorden for milliarder af år siden, er ansvarlig for eksistensen af ​​oceaner, søer og floder på vores planet. Kulstof spiller på den anden side en afgørende rolle i dannelsen af ​​proteiner, enzymer og genetiske komponenter som DNA og RNA.

Opdagelsen blev gjort gennem en foreløbig analyse ved hjælp af scanningselektronmikroskopi, røntgencomputertomografi og andre teknikker. Denne vellykkede indsamling af asteroideprøven er en vigtig milepæl for NASA, da det er den første amerikanske mission, der henter en prøve fra en asteroide.

Bennu-asteroiden, opkaldt efter en gammel egyptisk guddom, betragtes som en "urartefakt, der er bevaret i rummets vakuum." Dens kredsløb skærer med Jordens, hvilket gør den til et praktisk mål for undersøgelse. Prøven, der vejer cirka 250 gram, overgår langt den mængde, der blev returneret af tidligere japanske missioner til asteroider.

NASA planlægger at bevare mindst 70% af prøven på Johnson Space Center til fremtidig undersøgelse, og fortsætter traditionen, der startede under Apollo-æraen med månesten.

Samlet set giver NASAs seneste bedrift værdifuld indsigt i sammensætningen af ​​asteroider og deres potentielle indflydelse på udviklingen af ​​beboelige planeter som Jorden.

