NASA afslører resultater fra asteroideprøve, herunder vandførende mineraler

NASA gav for nylig et indblik i indholdet af en forseglet kapsel, der blev returneret til Jorden i sidste måned, indeholdende en prøve af kulstofrig jord indsamlet fra overfladen af ​​en asteroide. Prøven, som blev indsamlet af OSIRIS-REx-rumfartøjet fra asteroiden Bennu, blev afsløret ved NASAs Johnson Space Center i Houston. Det var den største asteroideprøve, der nogensinde er vendt tilbage til Jorden til analyse.

Det første billede af prøven afslørede en klynge af små sten, småsten og støv, som var blevet efterladt i den ydre del af prøveindsamlingssamlingen. Teknikere er i øjeblikket ved at adskille hardwaren for at få adgang til hovedparten af ​​prøven, en proces, der forventes at tage to uger mere. Men forskerne spildte ingen tid på at undersøge "bonus"-materialet med elektronmikroskoper og røntgeninstrumenter.

Analysen viste, at prøven indeholdt kulstofrigt materiale, der udgjorde næsten 5 % af prøvens vægt. Derudover blev vandmolekyler fundet låst i den krystalliserede struktur af lerfibre. Jernmineraler, der tyder på et vandrigt miljø, blev også opdaget. Disse resultater kunne understøtte hypotesen om, at de oprindelige ingredienser til livet på Jorden blev leveret af himmellegemer som asteroider og kometer.

Bennu, asteroiden, hvorfra prøven blev indsamlet, beskrives som en løs klump af stenet materiale, der holdes sammen af ​​tyngdekraften. Det giver værdifuld indsigt i oprindelsen og udviklingen af ​​klippeplaneter som Jorden. Kapslen indeholdende prøven blev oprindeligt inspiceret på et landingssted i Utah, før den blev transporteret til Houston for yderligere undersøgelse.

I de kommende måneder vil prøven blive distribueret til adskillige forskere på tværs af 60 laboratorier verden over. Den estimerede vægt af prøven ved landing var omkring 250 gram, hvilket oversteg forskernes minimumskrav på 60 gram.

Denne præstation af NASA bidrager til den voksende forståelse af asteroider og deres betydning for udformningen af ​​det tidlige solsystem. Agenturet er sat til at lancere endnu en mission til en fjern asteroide kaldet Psyche, som menes at være resterne af en protoplanets kerne og den største metalliske genstand i solsystemet.

