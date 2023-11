NASA's Astrobotic installerer karakteristisk mærkat på vandregrine månelander

NASA har i samarbejde med Astrobotic Technologies for nylig sat det ikoniske NASA frikadellemærke på Peregrine månelanderen. Denne milepælsbegivenhed fandt sted på Astrotech Space Operations Facility nær Kennedy Space Center i Florida, hvilket betyder et vigtigt skridt mod den første kommercielle robotflyvning til månens overflade.

Astrobotic Technologies, der er ansvarlig for at levere NASA og kommerciel nyttelast til Månen, planlægger at opsende Peregrine-landeren på United Launch Alliances (ULA) Vulcan-raket. Flytningen er planlagt til at finde sted fra Launch Complex 41 ved Cape Canaveral Space Force Station i Florida, hvor landeren forventes at lande på månens overflade i begyndelsen af ​​2024.

Denne betydelige udvikling fik NASA til at organisere en "What's on Board" medie-telekonference, som vil blive afholdt den 29. november kl. 2 EST. Konferencen har til formål at diskutere de videnskabelige nyttelaster, der vil blive transporteret på denne historiske månemission som en del af NASAs Commercial Lunar Payload Services (CLPS) initiativ under Artemis-programmet.

Repræsentanter fra NASA og Astrobotic, herunder højtstående embedsmænd og programledere, vil deltage i briefingen. Begivenheden vil være tilgængelig for offentligheden gennem en lydstream på NASAs officielle hjemmeside.

Peregrine Mission One vil bære en række videnskabelige nyttelaster, der vil bidrage til måneforskning. Disse nyttelaster vil målrette mod områder såsom månens exosfære, termiske egenskaber af månens regolit, brintoverflod i jorden, magnetiske felter og overvågning af strålingsmiljøet. Ved at indsamle data i disse områder sigter NASA på at udvide vores forståelse af Månen og fremme menneskelig udforskning som forberedelse til fremtidige missioner, inklusive dem til Mars.

Denne mission markerer et vigtigt skridt i NASAs forpligtelse til at etablere en regelmæssig kadence for levering af nyttelast til Månen. Som en del af CLPS-kontrakterne arbejder NASA med forskellige leverandører for at lette regelmæssige eksperimenter, teknologitestning og kapacitetsdemonstrationer på månens overflade. Den samlede maksimale værdi af disse kontrakter er cirka 2.6 milliarder dollars frem til 2028.

Med Artemis-programmet sigter NASA på ikke kun at udforske Månen, men også at bane vejen for fremtidige menneskelige missioner, inklusive dem til Mars. Ved at samarbejde med kommercielle partnere som Astrobotic Technologies skubber NASA grænserne for rumudforskning og åbner nye muligheder for videnskabelige opdagelser.

FAQ:

Q: Hvad er formålet med NASA-frikadellemærkatet?

A: NASA-frikadellemærkatet fungerer som et karakteristisk symbol, der repræsenterer NASAs involvering og bidrag til en bestemt mission eller et bestemt projekt.

Q: Hvornår er den planlagte opsendelse af Peregrine-landeren?

A: Peregrine-landeren forventes at starte tidligst søndag den 24. december 2023 fra Launch Complex 41 ved Cape Canaveral Space Force Station i Florida.

Q: Hvad er de videnskabelige nyttelaster, der vil blive båret af Peregrine Mission One?

A: Nyttelasterne omfatter undersøgelser af månens exosfære, termiske egenskaber af månens regolit, brintoverflod i jorden, magnetiske felter og overvågning af strålingsmiljøet.

Q: Hvad er Artemis-programmet?

A: Artemis-programmet er NASAs initiativ til at bringe mennesker tilbage til månens overflade og etablere en bæredygtig tilstedeværelse på Månen med det ultimative mål at muliggøre menneskelige missioner til Mars.

Q: Hvor meget er den kumulative maksimale værdi af CLPS-kontrakterne?

A: CLPS-kontrakterne har en kumulativ maksimal værdi på 2.6 milliarder USD frem til 2028.

