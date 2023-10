NASA udfører "Hot Fire"-test for Artemis Moon-Rocket Engines

NASA afsluttede for nylig en "hot fire"-test som en del af den endelige certificeringsserie for dets Artemis måneraketmotorer. Rumorganisationen planlægger at bruge genbrugte RS-25 rumfærgemotorer til deres Artemis-program, som har til formål at returnere astronauter til månen.

Hot fire-serien, som begyndte den 17. oktober, er beregnet til at certificere en opdateret RS-25-serie af motorer, der vil blive brugt til Artemis 5-missionen i slutningen af ​​2020'erne. Fire RS-25'ere driver kernestadiet i hver Space Launch System (SLS) raket, en afgørende komponent i Artemis-programmet.

Under testen affyrede RS-25-motoren, kodenavnet E0525, med succes i en planlagt varighed på 550 sekunder (over ni minutter) ved NASAs Stennis Space Center i Mississippi. Denne test indsamler data om ydeevnen af ​​forskellige nye motorkomponenter, såsom dysen, hydrauliske aktuatorer, flexkanaler og turbopumper.

Hot fire-serien består af et sæt af 12 tests for hver RS-25 motor. En tidligere RS-25-motor blev certificeret i juni efter at have gennemført sin egen serie på 12 tests. Disse tests vil hjælpe med certificeringen af ​​fremtidige SLS-missioner, begyndende med Artemis 5.

Artemis-programmet har flere planlagte missioner, herunder Artemis 2, som vil tage fire astronauter rundt om månen i 2024. Artemis 3 sigter mod at lande astronauter nær månens sydpol i slutningen af ​​2025 eller 2026, forudsat at SpaceX's Starship-landingssystem er klar. Yderligere missioner, såsom Artemis 4, er planlagt til de efterfølgende år.

Ud over motortestene udfører NASA-ingeniører ved Marshall Space Flight Center i Huntsville, Alabama, tests på et alternativt booster-design til fremtidige missioner ud over Artemis 8. Boostermotorerne er afgørende for at give ekstra tryk under liftoff.

Hovedentreprenøren for SLS-motorerne er Aerojet Rocketdyne, et selskab under L3Harris Technologies, mens Boeing er ansvarlig for at bygge SLS-raketterne.

Disse tests og certificeringer markerer væsentlige milepæle i NASAs igangværende bestræbelser på at fremme rumudforskning og returnere astronauter til månen.

