NASA og SpaceX lancerer en ambitiøs mission for at teste Deep Space Communication System

NASA og Jet Propulsion Laboratory (JPL) er gået sammen med SpaceX på en mission for at målrette mod en metalrig asteroide og demonstrere et nyt laserbaseret transmissionssystem til kommunikation i dybt rum. Missionen, kaldet Deep Space Optical Communications (DSOC)-projektet, blev lanceret ombord på SpaceX's Falcon Heavy-raket fra Kennedy Space Center i Florida.

DSOC-projektet har til formål at bringe optisk kommunikation ud over månens afstande til det dybe rum. Ved at bruge lasere og detektorer lover systemet at levere højere dataleveringshastigheder sammenlignet med traditionelle radio- og mikrobølgeforbindelser. Dette fremskridt inden for kommunikationsteknologi vil gøre det muligt for mere information at blive transmitteret tilbage til Jorden fra rummet, svarende til skiftet fra kabelinternet til fiberoptik.

En af hovedudfordringerne med optisk kommunikation er behovet for præcis pegning af systemet. I modsætning til konventionelle radioantenner kræver DSOC-systemet præcision for at målrette Jorden med meget følsomme detektorer, der tæller individuelle lyspartikler kaldet fotoner. Derudover kan vejrforhold, såsom tætte skyer, påvirke signalkvaliteten, hvilket kræver, at datasignaler kodes for at modvirke signalfading.

På trods af disse udfordringer tilbyder optisk kommunikation flere fordele, herunder en direkte synslinje, specifikke bølgelængder og retninger og evnen til at transmittere skjult og følsom kommunikation. DSOC-teknologien, der er demonstreret i denne mission, vil blive brugt i fremtidige missioner, såsom Artemis-programmet, som har til formål at vende tilbage til månens bane og overflade.

Denne mission repræsenterer et vigtigt skridt i at forbedre kommunikationsmulighederne til udforskning af det dybe rum og demonstrerer potentialet for optisk kommunikation til fremtidige interplanetariske missioner.

