CatSat: Revolutionerende rumbaseret sansning og kommunikation

For XNUMX år siden udløste et serendipitalt telefonopkald, mens man lavede chokoladebudding, en idé, der ville revolutionere rumbaseret sansning og kommunikation. Christopher Walker, en ung ingeniør på det tidspunkt, opdagede potentialet i en skæv plastfolie over sin buddinggryde, da den forstørrede reflektionen af ​​en lyspære ovenover. Dette koncept førte til sidst til udviklingen af ​​Large Balloon Reflector (LBR), en oppustelig enhed, der skaber brede opsamlingsåbninger med en brøkdel af vægten af ​​traditionelle deployerbare antenner.

Takket være finansiering fra NASA's Innovative Advanced Concepts (NIAC) program er Walkers vision endelig ved at blive til virkelighed. LBR forvandler en del af en oppustet kugle til en parabolantenne ved at aluminisere en del af den indre overflade. Med en prototype på 33 fod i diameter (10 meter) finansieret af NIAC og US Naval Research Laboratory, demonstrerede Walker LBR's egenskaber, som overgår blændestørrelsen på NASAs James Webb Space Telescope.

LBR-designet løser de udfordringer, som traditionelle reflektorantenner står over for. Den puster sig op som en strandbold og giver en stabil parabolsk fadform uden behov for omfangsrig og kompleks hardware, der kan implementeres. Ydermere kan den foldes sammen til et kompakt volumen, hvilket gør det nemmere at lancere og installere i rummet.

En af de bemærkelsesværdige anvendelser af denne teknologi er i højhastighedskommunikation. CatSat, en 6-enheds CubeSat udviklet af Freefall Aerospace i samarbejde med NASA, University of Arizona og Rincon Research Corporation, vil demonstrere den oppustelige antennes evner i lav kredsløb om jorden. Efter installationen vil antennen sende jordbilleder i høj opløsning tilbage til Jorden. Denne mission, som er en del af NASAs CubeSat Launch Initiative, viser potentialet for fremtidige måne-, planet- og dybrumsmissioner ved hjælp af CubeSats.

FAQ:

Hvad er den store ballonreflektor (LBR)?

LBR er en oppustelig enhed, der forvandler en del af en oppustet kugle til en parabolantenne. Det skaber brede samlingsåbninger med en brøkdel af vægten af ​​traditionelle deployerbare antenner.

Hvorfor er LBR vigtig?

LBR løser de udfordringer, som traditionelle reflektorantenner står over for, såsom tung vægt og kompleks anvendelse. Det giver en stabil parabolsk skålform uden behov for omfangsrig hardware og kan foldes sammen til et lille volumen, hvilket gør det nemmere at lancere og installere i rummet.

Hvad er CatSat?

CatSat er en 6-enheds CubeSat, der vil demonstrere den oppustelige antennes muligheder i lav kredsløb om jorden. Det vil sende jordbilleder i høj opløsning tilbage til Jorden, hvilket viser potentialet for fremtidige missioner ved hjælp af CubeSats.

Hvem udviklede CatSat og LBR?

CatSat er udviklet af Freefall Aerospace i samarbejde med NASA, University of Arizona og Rincon Research Corporation. LBR-konceptet blev udviklet af Christopher Walker, som modtog støtte fra NASAs Innovative Advanced Concepts-program og US Naval Research Laboratory.

Hvordan er LBR sammenlignet med traditionelle reflektorantenner?

LBR tilbyder et letvægtsalternativ til traditionelle reflektorantenner. Dets oppustelige design eliminerer behovet for omfangsrige og komplekse implementeringsmekanismer, hvilket gør det mere alsidigt og lettere at installere i rummet.

kilder:

NASA: https://www.nasa.gov/feature/goddard/2022/catapulting-a-parabolic-balloons-30-year-risk

YouTube-video: https://youtube.com/watch?v=Z4OQG4ABJ_k&feature=oembed