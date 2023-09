NASA simulerer et glimt af vores galakse i gravitationsbølger

Astronomer har brugt simulerede data til at give en visualisering af himlen, som den ville se ud i gravitationsbølger, hvilket giver et nyt perspektiv på vores galakse. Gravitationsbølger er kosmiske krusninger i rum-tid genereret af objekter i kredsløb, og rumbaserede observatorier, der forventes at blive opsendt i det næste årti, vil i høj grad forbedre vores forståelse af disse fænomener.

Jordbaserede observatorier har opdaget omkring hundrede begivenheder siden 2015, der repræsenterer sammensmeltninger af stjernemasse sorte huller, neutronstjerner eller begge dele. Disse signaler er kortvarige, højfrekvente begivenheder, der kan forekomme hvor som helst på himlen og stammer fra kilder uden for vores galakse. Der er dog mange binære systemer i Mælkevejen, der også indeholder kompakte objekter som hvide dværge, neutronstjerner og sorte huller i snævre baner.

For at observere disse ultrakompakte binære filer (UCB'er) er et rumobservatorium nødvendigt, fordi deres gravitationsbølger har for lave frekvenser til jordbaserede detektorer. Den kommende Laser Interferometer Space Antenna (LISA), en fælles mission fra NASA og European Space Agency (ESA), forventes at opdage titusindvis af UCB'er. At opdage flere UCB'er er et af LISA's primære mål.

Forskere har udviklet en teknik til at kombinere simulerede data for den forventede fordeling og gravitationsbølgesignaler fra UCB'er for at skabe en hel himmelsvisning af vores galakse. Dette billede ligner en hel himmelvisning i synligt, infrarødt eller røntgenlys. Visualiseringen giver et glimt af det unikke perspektiv, som gravitationsbølger tilbyder i observation af universet. Håbet er, at fremtidige versioner af dette billede vil blive lavet ved hjælp af rigtige LISA-data.

Denne undersøgelse, offentliggjort i The Astronomical Journal, viser potentialet for gravitationsbølger som et nyt værktøj til at studere kosmos. Ved at inkorporere data fra rumbaserede gravitationsbølgeobservatorier som LISA kan astronomer få værdifuld indsigt i arten af ​​binære systemer og dynamikken af ​​objekter i vores galakse.

