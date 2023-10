NASAs Psyche-rumfartøj begiver sig ud på mission til metalasteroide

NASAs Psyche-rumfartøj er lanceret på en seks-årig rejse for at udforske en sjælden metalbeklædt asteroide. Denne mission markerer den første udforskning af en metalverden, da de fleste asteroider typisk er stenede eller iskolde. Forskere mener, at asteroiden, ved navn Psyche, kan være resterne af en tidlig planets kerne og kan give indsigt i de utilgængelige centre på Jorden og andre klippeplaneter.

Psyche-rumfartøjet blev opsendt af SpaceX fra NASAs Kennedy Space Center og forventes at nå asteroiden i 2029. Det er den hidtil største metalrige asteroide, der er opdaget, placeret i den ydre del af hovedasteroidebæltet mellem Mars og Jupiter. Asteroiden er cirka 144 miles bred og 173 miles lang og menes at være rigelig med jern, nikkel og andre metaller.

Ledende videnskabsmand Lindy Elkins-Tanton fra Arizona State University forklarer, at selvom det har været en drøm at udforske Jordens metalkerne, gør det høje tryk og temperaturen det umuligt. Men Psyche-asteroiden giver mulighed for at studere en metalkerne i vores solsystem.

Forskere har spekuleret i asteroidens karakteristika og forestiller sig spidse metalkratere, metalklipper og metalbelagte eroderede lavastrømme. Der er også en mulighed for spormængder af guld, sølv, platin eller iridium opløst i asteroidens jern og nikkel.

Missionen, ledet af Arizona State University på vegne af NASA, har et budget på 1.2 milliarder dollars. Rumfartøjet vil tage en rundkørselsrute for at nå asteroiden og bruge Mars til et tyngdekraftsboost i 2026. Det vil derefter forsøge at gå i kredsløb om asteroiden i 2029, cirkle så højt som 440 miles og så tæt på som 47 miles.

Psyche-rumfartøjet er afhængig af solenergi og har et eksperimentelt kommunikationssystem, der bruger lasere i stedet for radiobølger. Dette system har til formål at øge strømmen af ​​data fra det dybe rum til Jorden, og potentielt sende videoer fra månen eller Mars i fremtiden.

Denne mission til Psyche-asteroiden kunne give svar på grundlæggende spørgsmål om solsystemets dannelse og de forhold, der gør en planet beboelig. Desuden kunne undersøgelse af asteroidens metalliske kerne også forbedre vores forståelse af Jordens magnetfelt, som er afgørende for at opretholde vores atmosfære og muliggøre liv.

kilder:

– NASAs Psyche Spacecraft begiver sig ud på mission til metalasteroide (NASA)

– Psyche (Asteroide) (Wikipedia)