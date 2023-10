NASAs Juno-sonde kommer tættere på Jupiters måne Io og tager fantastiske billeder

NASAs Juno-sonde, der i øjeblikket kredser om Jupiter, er gradvist kommet tættere på den jovianske måne Io, som er kendt for at være den mest vulkansk aktive verden i vores solsystem. På sin 55. rejse rundt om Jupiter kom Juno inden for kun 7,270 miles fra Ios overflade og fangede nogle af de klareste billeder, der nogensinde er taget af månen.

Billederne afslører mørke pletter, der indikerer lavastrømme, vulkaner, der stiger op fra månens overflade, og potentielle vulkanske faner, der blæser ud i rummet. Disse synspunkter er blevet behandlet af professionelle og amatør billedbehandlere, hvoraf nogle arbejder for NASA eller relaterede rumforskningsprogrammer.

Scott Bolton, den primære efterforsker af Juno-missionen, udtalte, at rumfartøjet vil komme endnu tættere på Io under dets næste gennemløb i december og januar 2024. Denne nærhed vil give mulighed for mere detaljerede observationer og dataindsamling.

Den intense vulkanske aktivitet på Io er et resultat af dens kontinuerlige gravitationsinteraktioner med Jupiter og dens nabomåner Europa og Ganymedes. Io oplever konstant strækning og klemning, hvilket fører til skabelsen af ​​lavaen set i udbrud fra dens talrige vulkaner.

Mens Io i sig selv ikke er egnet til liv, er forskere særligt interesserede i at udforske den nærliggende måne Europa. Europa menes at have et salt hav under sin iskolde skal, hvilket gør det til en potentiel kandidat til at være vært for nuværende miljøer, der er egnede til liv uden for Jorden.

I 2024 planlægger NASA at opsende rumfartøjet Europa Clipper, som skal udføre detaljeret rekognoscering af Jupiters måne Europa. Sonden skal undersøge, om Europa kan rumme forhold, der er passende for liv.

Kilde: NASA