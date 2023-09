NASAs Parker-solsonde overlever kraftig soleksplosion

NASAs Parker Solar Probe, et rumfartøj designet til nøje at undersøge solens opførsel, fløj for nylig igennem og overlevede en af ​​de mest kraftfulde koronale masseudstødninger (CME'er), der nogensinde er registreret. De sjældne optagelser af solarrangementet blev frigivet af Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory.

En koronal masseudstødning er et udbrud af super varm gas eller plasma fra solens overflade. Det kan have betydelige konsekvenser på Jorden, herunder at bringe satellitter i fare, forstyrre kommunikations- og navigationsteknologier og endda slå strømnettet ud. I 1989 forårsagede en potent CME et massivt blackout i Québec, Canada.

Parker Solar Probe, udstyret med et robust varmeskjold, brugte cirka to dage på at observere CME, og blev det første rumfartøj nogensinde til at flyve gennem en kraftig soleksplosion nær solen. Sonden udholdt det intense udbrud af stråling og forlod udbruddet uskadt.

Forskere bruger data fra Parker Solar Probe sammen med observationer fra andre rumfartøjer og teleskoper til bedre at forstå adfærden af ​​CME'er og andre rumvejrfænomener, såsom soludbrud. Denne viden vil hjælpe med at forudsige og forberede sig på potentielt ødelæggende rumvejrbegivenheder i fremtiden.

Missionen af ​​Parker Solar Probe vil fortsætte, hvor rumfartøjet forventes at nå hastigheder på 430,000 mph og komme inden for 3.9 millioner miles fra solen i 2024. Disse observationer vil bidrage til forbedrede forudsigelser af virkningen af ​​soludslip på Jorden, hvilket giver mulighed for bedre beredskab og afbødningsstrategier.

[Definition: Coronal mass ejection (CME) – et udbrud af super varm gas eller plasma fra solens overflade.]

[Kilde: Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory]

[Kilde: NASA]