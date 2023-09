Den største asteroideprøve endnu: NASAs Osiris-Rex fuldfører sin mission

NASAs Osiris-Rex-rumfartøj er indstillet til at levere den største asteroideprøve til dato, hvilket afslutter en syv-årig mission. På søndag vil rumfartøjet flyve forbi Jorden og aflevere mindst en kopfuld murbrokker, som det greb fra asteroiden Bennu. Prøvekapslen vil falde i faldskærm ind i Utahs ørken, mens moderskibet zoomer ud for at udforske en anden asteroide.

Forskere forventer at få omkring et halvt pund (250 gram) småsten og støv fra Bennu, hvilket er betydeligt mere end den lille mængde, som Japan indsamler fra to andre asteroider. Disse asteroideprøver fungerer som bevarede tidskapsler og giver værdifuld indsigt i dannelsen af ​​vores solsystem og livets oprindelse på Jorden.

Osiris-Rex, som blev opsendt i 2016, ankom til Bennu i 2018 og brugte to år på at studere asteroiden, før han forsøgte at indsamle prøver. Under prøveindsamlingen stødte rumfartøjet på nogle få udfordringer, herunder et fastklemt låg, der fik noget af det indsamlede materiale til at spilde ud i rummet. Ikke desto mindre blev de resterende prøver med succes fastgjort i kapslen.

Bennu, der blev opdaget i 1999, menes at være en rest af en større asteroide, der kolliderede med en anden rumsten. Den måler cirka en tredjedel af en kilometer bred og er dækket af sort, barsk terræn fyldt med kampesten. Ved at studere Bennu tæt på håber forskerne at få værdifuld information, der kan hjælpe med at udvikle strategier til at aflede asteroiden, hvis dens vej udgør en trussel mod Jorden i fremtiden.

Osiris-Rex vil frigive prøvekapslen fra en afstand af 63,000 miles og fire timer senere vil den lande i Utah Test and Training Range. Kapslen, der måler næsten 3 fod bred og 1.6 fod høj, vil falde ned med en hastighed på 27,650 mph, før faldskærmen bremser den for en blid landing. Når kapslen er hentet, vil den blive transporteret til NASAs Johnson Space Center i Houston til analyse.

Denne mission markerer NASAs tredje prøvetilbagekomst fra det dybe rum, med tidligere missioner, der henter solvindpartikler, kometstøv og mikroskopiske korn fra asteroider. Agenturet planlægger at afsløre indholdet af Bennu-prøven offentligt den 11. oktober. Dette efterår vil NASA også lancere yderligere to asteroidemissioner, hvilket yderligere fremmer vores forståelse af disse himmellegemer og deres betydning i studiet af vores solsystem.

kilder:

- Associated Press

– NASA