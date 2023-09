NASAs Osiris-Rex-rumfartøj skal levere den hidtil største prøve fra en asteroide

Som en spændende afslutning på en syv-årig mission er NASAs Osiris-Rex-rumfartøj planlagt til at flyve ved Jorden på søndag og aflevere en prøvekapsel, der indeholder mindst en kopfuld murbrokker indsamlet fra asteroiden Bennu. Dette vil være den største prøve, der nogensinde er hentet fra en asteroide, hvor videnskabsmænd forventer at opnå omkring et halvt pund (250 gram) småsten og støv. Dette er betydeligt mere end det beløb, som Japan bragte tilbage fra to andre asteroider.

Asteroiden Bennu, der blev opdaget i 1999, menes at være en rest af en større asteroide, der kolliderede med en anden rumsten. Den er omkring en tredjedel af en kilometer bred og har en sort, robust overflade fyldt med kampesten. Forskere mener, at Bennu indeholder rester fra det tidlige solsystem, hvilket giver værdifuld indsigt i Jordens oprindelse og selve livet.

Osiris-Rex påbegyndte sin mission i 2016 og ankom til Bennu i 2018. Efter omhyggeligt at have studeret asteroiden i to år, rørte rumfartøjet kort dens overflade og sugede støv og småsten op ved hjælp af et vakuum. Imidlertid satte låget på prøveopsamleren sig i klemme, hvilket fik nogle sten til at gå tabt i rummet. Den nøjagtige mængde materiale i prøvekapslen kendes først, når den er åbnet.

Prøvekapslen frigives fra Osiris-Rex fire timer før, den skal lande i Utahs ørken. Efter en faldskærmsassisteret nedstigning vil kapslen blive taget til et rent laboratorium på NASAs Johnson Space Center i Houston for at undgå krydskontaminering. Prøverne vil blive håndteret med største omhu i specialiserede renrum for at forhindre enhver forurening. NASA planlægger at offentliggøre indholdet af prøven den 11. oktober.

Denne mission er en del af det, NASA kalder "Asteroid Autumn", med flere asteroide-relaterede milepæle, der finder sted. Disse omfatter opsendelsen af ​​rumfartøjet Psyche, som vil studere en metalasteroide, den 5. oktober, og Lucy-rumfartøjets møde med en asteroide i hovedasteroidebæltet den 1. november. Disse missioner vil bidrage til vores forståelse af asteroider og tidlige solsystem.

Dette er NASAs tredje prøve-returmission fra det dybe rum, med tidligere missioner, der henter solvindpartikler og kometstøv. Japan har også med succes returneret prøver fra en asteroide i 2010. Disse prøver tjener som tidskapsler fra vores solsystems tidlige dage og giver værdifuld indsigt i vores kosmiske oprindelse.

