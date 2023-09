NASAs Osiris-Rex-rumfartøj vender tilbage med asteroideprøve

Et NASA-rumfartøj skal levere sin hidtil største asteroideprøve til Jorden på mandag. Osiris-Rex-rumfartøjet vil aflevere mindst en kopfuld murbrokker, som det har samlet fra asteroiden Bennu, hvilket markerer afslutningen på en syv-årig mission. Forskere forventer at modtage omkring 250 g småsten og støv, betydeligt mere end tidligere asteroideprøvemissioner. Disse prøver betragtes som tidskapsler fra det tidlige solsystem og kan hjælpe forskere med at forstå Jordens oprindelse og selve livet.

Osiris-Rex-missionen har set mange udfordringer undervejs, inklusive et fastklemt låg, der fik nogle af prøverne til at spilde ud i rummet. Det lykkedes dog rumfartøjet at hente nok materiale til analyse. Bennu, asteroiden rumfartøjet besøgte, menes at indeholde rester af solsystemets dannelse for 4.5 milliarder år siden. Denne mission har givet videnskabsfolk mulighed for at studere Bennu tæt på og indsamle værdifulde data, der kunne hjælpe med afbøjningsstrategier, hvis asteroiden skulle udgøre en trussel mod Jorden i fremtiden.

Prøvekapslen frigives fra rumfartøjet Osiris-Rex, som derefter vil fortsætte med at udforske en anden asteroide. Kapslen kommer ind i Jordens atmosfære og falder ud i Utah-ørkenen, hvor den vil blive transporteret til et rent laboratorium på NASAs Johnson Space Center til analyse. Laboratoriet vil være begrænset til kun at håndtere Bennu murbrokkerne for at undgå krydskontaminering. NASA planlægger at afsløre asteroidens rigdomme offentligt den 12. oktober.

Denne mission er en del af det, NASA kalder "Asteroid Autumn", med flere asteroidemissioner, der finder sted dette efterår. Efter Osiris-Rex-missionen vil et andet rumfartøj ved navn Psyche opsendes for at studere en metalasteroide. NASA's Lucy-rumfartøj vil også støde på sin første asteroide, før de begiver sig ud på en tur til de trojanske asteroider, der kredser om Jupiter.

Kilde: Associated Press

Definitioner:

– Osiris-Rex rumfartøj: Et NASA-rumfartøj, der blev opsendt i 2016 med det formål at indsamle prøver fra asteroiden Bennu.

– Bennu: En asteroide, der blev opdaget i 1999 og menes at indeholde rester fra det tidlige solsystem.

– Asteroid Autumn: Kaldenavnet givet til efterårssæsonen 2020, hvor flere asteroidemissioner finder sted.

– NASA: National Aeronautics and Space Administration, USA's regeringsorgan med ansvar for landets civile rumprogram.

