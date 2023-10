Solar Storm Alert: Potentiale for intens Solar Storm Event

En nylig solstormbegivenhed, der fandt sted den 18. oktober, gav os et glimt af de fantastiske nordlys, der kan ses, når Jorden er påvirket af en koronal masseudstødning (CME). Men der er nu en mulighed for, at en langt mere intens CME kan være på vej direkte mod Jorden, hvilket potentielt kan udløse en kraftig solstormbegivenhed enten i dag eller i morgen.

Disse oplysninger kommer fra NASA's Solar and Heliospheric Observatory og er blevet analyseret af rumvejrfysiker Dr. Tamitha Skov. Skov delte en detaljeret 5-dages prognose for solstorme i denne uge, der indikerer potentialet for ryg-til-ryg storme.

Ifølge Dr. Skov er der 65 procents chance for en større solstorm i dag, med stor mulighed for en mindre storm, der kan producere nordlys. I morgen er der 50 procents chance for en alvorlig solstorm, som kan nå G2-klassen og potentielt påvirke små satellitter, mobilnetværk og følsom elektronik på Jorden.

Det er vigtigt at bemærke, at risikoen for mellembreddegrader er relativt lavere, med en 30 procents chance for mindre storme i dag og en 15 procents chance i morgen. Der bør dog stadig tages forholdsregler for at sikre sikkerheden af ​​elektroniske enheder.

NASAs Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) er en satellit, der studerer solen og dens virkninger på solsystemet. Udstyret med 12 videnskabelige instrumenter tager SOHO billeder af solens korona, måler dens magnetiske felter og hastighed og observerer den svage korona omkring den.

Mens vi fortsætter med at overvåge disse solstorme, er det afgørende at holde sig opdateret på de seneste prognoser og tage de nødvendige forholdsregler, hvis du bor i et område, der kan være påvirket af intens solaktivitet.

