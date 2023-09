Ny undersøgelse viser, at hunde kan hjælpe med at reducere stressniveauet hos børn

En nylig undersøgelse udført af forskere ved Children's Hospital of Philadelphia har fundet ud af, at det at eje en hund kan have betydelige fordele for at reducere stressniveauet hos børn. Undersøgelsen, som involverede 643 børn i alderen fra 7 til 12, viste, at børn, der havde en hund, oplevede lavere niveauer af stress sammenlignet med dem, der ikke havde en hund.

Forskerne målte stressniveauer ved hjælp af et almindeligt brugt instrument kaldet Perceived Stress Scale (PSS), som vurderer, i hvilken grad individer opfatter deres liv som stressende. Resultaterne viste, at børn, der ejede en hund, havde signifikant lavere PSS-score, hvilket indikerer lavere niveauer af opfattet stress sammenlignet med børn uden hund.

Eksperter mener, at tilstedeværelsen af ​​en hund kan give børn en følelse af komfort og kammeratskab, hvilket fører til et fald i stressniveauet. Hunde er kendt for deres evne til at give følelsesmæssig støtte, og tidligere undersøgelser har vist, at interaktion med dyr kan øge niveauet af oxytocin, et hormon forbundet med følelser af afslapning og velvære.

Desuden kan det at eje en hund også fremme fysisk aktivitet og social interaktion, hvilket yderligere kan bidrage til at reducere stress hos børn. At passe en hund involverer regelmæssige gåture og legetid, som kan give børn mulighed for at deltage i fysisk aktivitet og tilbringe tid udendørs. Derudover kan hunde fungere som en samtalestarter og hjælpe med at lette sociale interaktioner, som er vigtige for det generelle velvære.

Selvom der er behov for yderligere forskning for fuldt ud at forstå mekanismerne bag de stressreducerende virkninger af hunde på børn, fremhæver disse resultater de potentielle fordele ved kæledyrsejerskab til at fremme mental sundhed og velvære hos unge individer. Hvis du har et barn, der oplever høje niveauer af stress, kan det være en god idé at overveje at anskaffe en hund.

kilder:

