NASA afslører den største samling af asteroideprøver nogensinde

NASA fremviste stolt sin hidtil usete samling af asteroideprøver under en begivenhed afholdt i Johnson Space Center i Houston. Disse prøver blev opnået af Osiris-Rex-rumfartøjet under dets mission til den kulstofrige asteroide ved navn Bennu, som er placeret næsten 97 millioner kilometer væk fra Jorden. Rumfartøjet brugte tre år på at indsamle prøverne, før de afleverede dem forseglet i en kapsel under en forbiflyvning i sidste måned.

Forskere og ledere af rumfartsorganisationer forventer ivrigt afsløringen af ​​hovedprøvekammeret, som endnu ikke er blevet åbnet. Det anslås, at der er blevet indsamlet mindst en kop sten, hvilket overgår mængden, som Japan havde bragt tilbage i deres tidligere asteroidemissioner. Den nøjagtige mængde er dog stadig ukendt.

Dante Lauretta, den ledende videnskabsmand for missionen fra University of Arizona, understregede den omhyggelige proces, der er involveret i at undersøge prøverne. Lauretta afslørede, at sort støv og partikler var spredt rundt om yderkanten af ​​kammeret, hvilket øgede betydningen af ​​den videnskabelige opdagelse.

Udover kulstof indeholder asteroideprøverne også vand i form af vandførende lermineraler, ifølge NASA-administrator Bill Nelson. Denne opdagelse tilføjer spændingen omkring den potentielle indsigt, som disse prøver kan give i vores solsystems sammensætning og historie.

Denne bemærkelsesværdige samling af asteroideprøver repræsenterer en videnskabelig skat, der rummer et enormt potentiale for at fremme vores forståelse af universet. Mens forskere fortsætter med at analysere materialerne i prøverne, håber de at låse op for hemmelighederne bag vores kosmiske oprindelse og få værdifuld indsigt i dannelsen og udviklingen af ​​asteroider.

Definitioner:

– Osiris-Rex rumfartøj: Et NASA-rumfartøj designet til at indsamle prøver fra asteroiden Bennu og returnere dem til Jorden.

– Bennu: En kulstofrig asteroide placeret næsten 97 millioner kilometer væk fra Jorden.

– Vandbærende lermineraler: Mineraler, der indeholder vandmolekyler i deres krystalstruktur.

Kilder: Den originale artikel