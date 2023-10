NASA frigiver detaljerede billeder af Jupiters måne Io og opdager ny funktion i Jupiters atmosfære

NASA har afsløret detaljerede billeder af Io, en af ​​Jupiters cirka 90 måner, fanget af Juno-sonden under en nylig forbiflyvning. Io er kendt som den mest vulkansk aktive verden i solsystemet, med hundredvis af vulkaner, der dækker dens overflade. Disse vulkanudbrud kan observeres fra Jorden ved hjælp af store teleskoper, og der er endda søer af smeltet silikatlava på månens overflade.

Billederne fra Juno-sonden viser Ios hvirvlende overflade, fremhævet med store pletter af smeltet rødt. Io oplever en gravitationel tovtrækkeri mellem Jupiter og dens to andre måner, Europa og Ganymedes, hvilket resulterer i konstant strækning og sammenklemning. Disse handlinger menes at være forbundet med de hyppige udbrud fra dens mange vulkaner. I december vender Juno tilbage for at observere Io i en nærmere afstand på kun 1,500 kilometer over dens overflade.

Ud over billederne af Io har NASA gjort en banebrydende opdagelse om Jupiters atmosfære. Ved at bruge data fra James Webb-teleskopets NIRCam identificerede forskere en højhastigheds jetstrøm, der spænder over 4,800 kilometer lige over Jupiters ækvator. Denne jetstrøm rejser med en imponerende hastighed på 515 kilometer i timen, det dobbelte af den vedvarende vind fra en kategori 5-orkan på Jorden. Beliggende i planetens nedre stratosfære kaster dette fund lys over Jupiters atmosfæres turbulente natur.

Billederne af Jupiter ser anderledes ud end de velkendte mørke orange og creme toner. Disse billeder blev taget ved hjælp af NIRCam og Mid-InfraRed Instrument, der fanger infrarøde bølgelængder fra 0.6 til 28 mikron. Ved at blokere det lysere objekts lys var astronomer i stand til at fange de svagere objekter omkring det. Hvert billede blev taget ved hjælp af forskellige filtre for at fange forskellige bølgelængder, og lagene af disse billeder blev kombineret for at skabe det endelige farvede billede.

På disse billeder repræsenterer de lyse hvide pletter og striber skytoppe i høj højde af kondenserede konvektive storme, mens de røde dele viser nordlys, der strækker sig over planetens nordlige og sydlige poler.

kilder:

– NASA (kildeartikel)

– Universitetet i Baskerlandet i Bilbao, Spanien (Ricardo Hueso, hovedforfatter om resultaterne)