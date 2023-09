NASA-rumfartøjet leverer den største asteroideprøve endnu

NASAs OSIRIS-REx-rumfartøj er indstillet til at levere den største prøve nogensinde indsamlet fra en asteroide til Jorden på søndag. Efter en syv-årig mission vil rumfartøjet aflevere mindst en kop murbrokker, som det greb fra asteroiden Bennu. Denne prøve forventes at veje omkring 250 g (0.5 lb) småsten og støv, betydeligt mere end den teske eller deromkring, som Japan bragte tilbage fra to andre asteroider.

Denne levering er en betydningsfuld milepæl inden for udforskning af rummet, da intet andet land med succes har hentet stykker af asteroider. Disse bevarede tidskapsler fra det tidlige solsystem rummer værdifuld information om Jordens og livets oprindelse. Ved at studere disse asteroideprøver sigter forskerne efter at få indsigt i de processer, der førte til dannelsen af ​​vores planet.

OSIRIS-REx-rumfartøjet påbegyndte sin mission på 1 milliard dollar i 2016 og nåede Bennu i 2018. Det brugte to år på at flyve rundt om asteroiden og spejdede efter det bedste sted at indsamle prøver. I 2020 landede rumfartøjet med succes Bennus overflade og brugte et vakuum til at suge støv og småsten op. Noget af materialet slap ud i rummet på grund af et fastklemt låg, men de resterende prøver blev fastgjort i en kapsel.

Bennu, der blev opdaget i 1999, er cirka en halv kilometer bred og menes at være en rest af en meget større asteroide. Dens robuste sorte overflade er dækket af kampesten, og videnskabsmænd mener, at den rummer rester fra dannelsen af ​​solsystemet for 4.5 milliarder år siden. Det udgør også en potentiel trussel mod Jorden, da den kan komme tæt nok på at kollidere med vores planet i 2182. Studiet af Bennu vil bidrage til vores forståelse af potentielle metoder til at afbøje sådanne asteroider, hvis det er nødvendigt.

Ved dens ankomst vil prøvekapslen blive frigivet fra OSIRIS-REx rumfartøjet og faldeskærm ind i Utahs ørken. Det vil derefter blive transporteret til NASAs Johnson Space Center i Houston til analyse. Prøverne vil blive håndteret med strenge protokoller for at undgå kontaminering og vil blive studeret i et dedikeret laboratorium i centret.

Ud over OSIRIS-REx-missionen har NASA to andre igangværende asteroidemissioner. Disse missioner, Psyche og Lucy, vil bidrage til vores forståelse af dannelsen og sammensætningen af ​​asteroider. NASAs evne til at hente og studere disse dyrebare asteroideprøver giver os mulighed for at opklare mysterierne i vores solsystem og livets oprindelse på Jorden.

(Kilder: NASA, ABC News)