NASA's Psyche Spacecraft begynder mission til metaldækket asteroide

Nasas Psyche-rumfartøj har taget hul på en seks-årig rejse for at udforske en sjælden metalbeklædt asteroide, der markerer den første mission nogensinde til en metalverden. Asteroiden, kendt som Psyche, menes at være resterne af en tidlig planets kerne og kunne give værdifuld indsigt i Jordens og andre klippeplaneters indre virkemåde.

Rumfartøjet blev opsendt af SpaceX fra Nasas Kennedy Space Center i Florida og skal nå asteroiden i 2029. Psyche er den største af de ni kendte metalrige asteroider og er placeret i den ydre del af hovedasteroidebæltet mellem Mars og Jupiter.

Ledende videnskabsmand Lindy Elkins-Tanton fra Arizona State University udtrykte begejstring over missionen og udtalte: "Det har længe været menneskers drøm at gå til vores jords metalkerne... Der er én måde i vores solsystem, hvor vi kan se på en metalkerne. , og det er ved at gå til denne asteroide."

Forskere mener, at asteroiden er cirka 144 miles (232 km) på tværs på det bredeste sted og 173 miles (280 km) lang, med en overflade fyldt med jern, nikkel og andre metaller. De forventer også tilstedeværelsen af ​​silikater og forventer, at overfladen er dækket af fine metalkorn fra kosmiske påvirkninger.

Ud over at tilbyde indsigt i dannelsen af ​​solsystemet, har Psyche-missionen til formål at besvare grundlæggende spørgsmål om livet på Jorden. Asteroiden kunne kaste lys over livets oprindelse og de faktorer, der gør vores planet beboelig. Jordens kerne, der primært består af jern, genererer et magnetfelt, der beskytter vores atmosfære og sætter liv i stand til at blomstre.

Missionen på 1.2 milliarder dollar, ledet af Arizona State University på vegne af NASA, vil tage en rundkørselsrute for at nå asteroiden. Rumfartøjet vil bruge Mars til et tyngdekraftsboost i 2026, før det når Psyche i 2031 og forsøger at komme ind i kredsløb omkring det.

Samlet set lover Psyche-missionen at revolutionere vores forståelse af planetariske kerner og give uvurderlig indsigt i de kosmiske processer, der formede vores solsystem.

kilder:

– NASA's Psyche Mission: https://www.nasa.gov/mission-pages/psyche/index.html

– Arizona State University: https://asunow.asu.edu/20190314-arizona-impact-major-study-reveals-bomb-scarred-asteroid-psyche