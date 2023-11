En potentielt ødelæggende asteroide, der nærmer sig Jorden: 2007 FT3

Forskere ved NASA har for nylig identificeret en asteroide ved navn 2007 FT3, der kan udgøre en trussel mod Jorden i den nærmeste fremtid. Selvom det ikke er første gang, NASA har opdaget et sådant objekt, fremhæver det den løbende årvågenhed, der kræves til at spore jordnære asteroider (NEA'er) og nær-Jorden-kometer (NEC'er), der har potentiale til at forårsage betydelig skade, hvis de ikke kontrolleres.

2007 FT3 blev oprindeligt observeret i 2007, men desværre mistede astronomer overblikket over dens bane kort efter. Med en observationsbue på kun 1.2 dage lykkedes det ikke målrettede observationer at genvinde asteroiden, og den forblev uset indtil nu. Den mulige genopkomst af 2007 FT3 har rejst bekymringer om dens indvirkning på Jorden.

Ifølge NASA har 2007 FT3 ca. 0.0000087 procent (eller 1 ud af 11.5 millioner) chance for at ramme Jorden i oktober 2024. Der er også en separat mulighed for nedslag i marts 2024 med en sandsynlighed på 0.0000096 procent (eller 1 ud af 10) million). I begge scenarier kunne asteroiden frigive energi svarende til detonationen af ​​2.6 milliarder tons TNT.

Selvom begge potentielle påvirkninger ville resultere i betydelige regionale ødelæggelser, ville skadesniveauet ikke være globalt katastrofalt. NASA forudser, at 2007 FT3 højst sandsynligt vil ramme den 5. oktober 2024, men der er også andre asteroider, der nærmer sig, såsom 29075 (1950 DA), der potentielt kan forårsage lignende ødelæggelser.

Det er vigtigt at bemærke, at NASA's Center for Near Earth Object Studies (CNEOS) løbende sporer kendte NEA'er og overvåger deres baner. Denne igangværende indsats har til formål at identificere potentielle trusler og udtænke egnede metoder til at afværge katastrofale kollisioner. Mens sandsynligheden for, at en asteroide kolliderer med Jorden, forbliver lav, forbliver videnskabsmænd på vagt i deres jagt på at forstå disse himmellegemer og beskytte vores planet.

