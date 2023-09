Ny opdagelse antyder muligt vandhav på en fjern planet

Sammendrag:

Forskere har gjort en spændende ny opdagelse, der antyder eksistensen af ​​et vandhav på K2-18 b, en massiv exoplanet placeret mange lysår væk fra Jorden. Selvom det er usikkert, om dette hav kan understøtte liv, har fundet åbnet spændende muligheder for beboelige verdener uden for vores solsystem. Opdagelsen blev gjort af astronomer ved University of Cambridge, som analyserede data fra NASAs James Webb-rumteleskop. De opdagede tilstedeværelsen af ​​metan og kuldioxid i planetens atmosfære, hvilket indikerer sandsynligheden for en havdækket overflade under en brintrig atmosfære. Forskerne observerede også et svagere signal, der kunne tyde på tilstedeværelsen af ​​dimethylsulfid, et molekyle produceret af liv på Jorden. Der er dog behov for yderligere observationer for at bekræfte dette fund. Holdet præciserede, at K2-18 b's store størrelse og temperatur kan gøre den beboelig med en potentiel kappe af højtryksis og et hav, der er for varmt. På trods af disse forbehold understreger opdagelsen vigtigheden af ​​at overveje forskellige beboelige miljøer i søgen efter udenjordisk liv.

Definitioner:

– Exoplanet: En planet, der kredser om en stjerne uden for vores solsystem.

– Metan: En kemisk forbindelse bestående af et kulstofatom og fire brintatomer.

– Kuldioxid: En farveløs gas bestående af et kulstofatom og to oxygenatomer.

– Dimethylsulfid: Et molekyle, der udsendes af fytoplankton i marine miljøer og potentielt er forbundet med biologisk aktivitet.

Kilder: University of Cambridge, NASA

Forskere har gjort en ny opdagelse, der antyder et muligt vandhav på en massiv exoplanet kaldet K2-18 b, der ligger mange lysår væk fra Jorden. Dette fund blev gjort efter at have undersøgt data fra NASAs James Webb Space Telescope, som observerede planeten i stjernebilledet Løven. Forskerne opdagede tilstedeværelsen af ​​metan og kuldioxid i K2-18 b's atmosfære, hvilket tyder på eksistensen af ​​en havdækket overflade under en brintrig atmosfære. Opdagelsen garanterer dog ikke planetens beboelighed.

Forskerne opdagede også et svagere signal, der potentielt kunne indikere tilstedeværelsen af ​​dimethylsulfid, et molekyle, der kun produceres af liv på Jorden. Dette fund er dog endnu ikke bekræftet, og yderligere observationer vil blive udført ved hjælp af Webb-teleskopet. Planetens store størrelse og høje temperatur gør det usandsynligt, at den er beboelig, idet dens indre potentielt indeholder en kappe af højtryksis og en havoverflade, der er for varm.

Mens tidligere beviser for vanddamp er blevet fundet på andre exoplaneter, giver denne opdagelse værdifuld indsigt i planeter uden for vores solsystem. Astronomer mener, at K2-18 b potentielt kan være en "hycean" exoplanet, en oceanverden, der kan rumme liv. Disse resultater fremhæver behovet for at overveje en række beboelige miljøer i søgen efter udenjordisk liv.

kilder:

- University of Cambridge

– NASA