Risikoen for jordnære asteroider: NASA's planetariske forsvarsbestræbelser

NASA's Planetary Defense-afdeling er ansvarlig for at overvåge og opdage asteroider, der potentielt kan ramme Jorden og forårsage omfattende ødelæggelser. Selvom opgaven kan virke skræmmende, har de seneste fremskridt inden for teknologi gjort det muligt at spore og identificere disse jordnære objekter.

Den seneste infografik, der er udgivet af NASA, kaster lys over den nuværende befolkning af jordnære asteroider. Fra august 2023 er der cirka 32,000 kendte asteroider i umiddelbar nærhed af vores planet. Det er udfordrende at opdage disse asteroider, da de ikke udsender deres eget lys. I stedet er teleskoper afhængige af sollys, der reflekteres fra deres overflader for at få øje på dem.

Indsatsen på at finde og spore disse asteroider har været imponerende, med over 405 millioner observationer indsendt af både amatører og professionelle astronomer til Minor Planet Center, et centralt knudepunkt for NASA's planetariske forsvarsstrategi. Imidlertid afslører infografikken en foruroligende kendsgerning: ud af disse 32,000 jordnære asteroider er mere end 10,000 større end 140 meter i diameter. Hvis nogen af ​​disse skulle kollidere med Jorden, kunne de potentielt udslette hele byer.

For at sætte ødelæggelsesskalaen i perspektiv blev Chelyabinsk-meteoren, der ramte Rusland i 2013, anslået til at være højst 20 meter i diameter. En asteroide syv gange så stor ville være endnu mere ødelæggende, sandsynligvis nå jorden og forårsage omfattende ødelæggelser. Afhængigt af dens nedslagsplacering kan en sådan asteroide potentielt kræve millioner af liv.

På trods af den nuværende mangel på kendte asteroider på kollisionskurs med Jorden, er den mest alarmerende statistik i infografikken, at NASAs eksperter mener, at vi kun har opdaget mindre end halvdelen af ​​de nær-jordiske asteroider af denne størrelse. Det anslås, at der er mere end 14,000 140 meter brede asteroider, der endnu ikke er identificeret, sammen med omkring 50 1 kilometer brede asteroider.

Det planetariske forsvarssamfund, der består af forskellige organisationer, er forpligtet til at forbedre vores forståelse af disse potentielle trusler. Infografikken tjener som en påmindelse om, at det haster med at fortsætte med at søge efter og spore disse jordnære asteroider. Enhver indsats, herunder formidling af information gennem infografik, kan hjælpe med at inspirere enkeltpersoner til at deltage i jagten på disse potentielt farlige himmellegemer.

Kilde: Universe Today